  • 27°C
香港時間 : 20211013日 (三) 14:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新加坡疫情】確診人數反彈 單日再現近3,000宗

環球社會熱點 14:13 2021/10/13

分享：

新加坡新冠肺炎疫情反覆，確診人數早前稍微回落後再度上升。新加坡周二（12日）新增近3,000宗確診個案，新加坡衛生部長表示，將在未來數日繼續關注情況。另外，新加坡周二再增11人染疫離世，全數皆為長者。

新加坡確診數再創新高 採購口服抗新冠藥 【下一頁】

新加坡衛生部（MOH）周二表示，新增2,976宗確診個案。其中2,721宗屬社區感染個案，251宗屬外勞宿舍群組，另有4宗輸入個案。本地個案中，519名確診者為60歲或以上長者。新加坡累計確診人數已逾13.2萬人。

新加坡周二再增11人染疫離世，分別5男6女，年齡介乎66至98歲。其中3人未接種疫苗，6人未完成接種，剩餘2人完成疫苗接種。新加坡目前累計新冠死亡人數達183人，過去28日數據顯示，死亡患者中26.6%為完成疫苗接種人士。

新加坡增近3500宗確診創新高 老人院暫停探訪 【下一頁】

新加坡衛生部長王乙康在社交媒體Facebook上表示，當局收緊防疫限制措施有助減緩疫情傳播，感染人數未有在周末過後出現激增。他表示，新加坡依然需要補充許多氧氣瓶，當局會在未來數日繼續密切關注情況。

目前新加坡有1,619名患者需入院接受治療，其中291人需要使用氧氣瓶，42人需入住深切治療部。當地有近1.7萬名確診者居家治療，另有逾2,600名患者入住社區護理機構。新加坡已有逾46.5萬人接種加強劑，另有1.27萬人已經預約準備接種。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

【ET開市直擊】美股陰霾暫消 趁反彈應減磅離場？ 

 

相關文章

【新加坡疫情】確診數再創新高 採購口服抗新冠藥
2021/10/07
【新加坡疫情】確診數再創新高 採購口服抗新冠藥
【新加坡疫情】增近3500宗確診創新高 老人院暫停探訪
2021/10/06
【新加坡疫情】增近3500宗確診創新高 老人院暫停探訪
新加坡通過防止外來干預法 容許政府控制網絡內容
2021/10/05
新加坡通過防止外來干預法 容許政府控制網絡內容
【新加坡疫情】新增近3000宗確診 累計近10萬人染疫
2021/10/02
【新加坡疫情】新增近3000宗確診 累計近10萬人染疫
【新加坡疫情】新確診近2500宗 連續3日破2000
2021/10/01
【新加坡疫情】新確診近2500宗 連續3日破2000

你可能感興趣

【新加坡疫情】確診數再創新高 採購口服抗新冠藥
13:46 2021/10/07
【新加坡疫情】確診數再創新高 採購口服抗新冠藥
【新加坡疫情】增近3500宗確診創新高 老人院暫停探訪
11:47 2021/10/06
【新加坡疫情】增近3500宗確診創新高 老人院暫停探訪
新加坡通過防止外來干預法 容許政府控制網絡內容
14:47 2021/10/05
新加坡通過防止外來干預法 容許政府控制網絡內容
傳染病 疫情 疫苗 新加坡 新冠肺炎疫情

下一篇文章

菲律賓人唔肯接種疫苗？杜特爾特：趁你瞓幫你打
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

金正恩西裝配涼鞋出席黨慶 再惹健康疑雲
金正恩西裝配涼鞋出席黨慶 再惹健康疑雲
倫敦樓價太貴？ 英國歌后Adele移居LA夠買3間
倫敦樓價太貴？ 英國歌后Adele移居LA夠買3間
新型冠狀肺炎全球疫情（10月13日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月13日 時間14:00）
英國會新冠調查狠批 防疫初期嚴重失敗致高死亡
英國會新冠調查狠批 防疫初期嚴重失敗致高死亡
泰國11月放寬10國遊客入境 包括中英美德
泰國11月放寬10國遊客入境 包括中英美德
【英國疫情】日增4萬宗確診 一周飆升15%
【英國疫情】日增4萬宗確診 一周飆升15%