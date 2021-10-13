【新加坡疫情】確診人數反彈 單日再現近3,000宗

新加坡新冠肺炎疫情反覆，確診人數早前稍微回落後再度上升。新加坡周二（12日）新增近3,000宗確診個案，新加坡衛生部長表示，將在未來數日繼續關注情況。另外，新加坡周二再增11人染疫離世，全數皆為長者。

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新加坡衛生部（MOH）周二表示，新增2,976宗確診個案。其中2,721宗屬社區感染個案，251宗屬外勞宿舍群組，另有4宗輸入個案。本地個案中，519名確診者為60歲或以上長者。新加坡累計確診人數已逾13.2萬人。

新加坡周二再增11人染疫離世，分別5男6女，年齡介乎66至98歲。其中3人未接種疫苗，6人未完成接種，剩餘2人完成疫苗接種。新加坡目前累計新冠死亡人數達183人，過去28日數據顯示，死亡患者中26.6%為完成疫苗接種人士。

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新加坡衛生部長王乙康在社交媒體Facebook上表示，當局收緊防疫限制措施有助減緩疫情傳播，感染人數未有在周末過後出現激增。他表示，新加坡依然需要補充許多氧氣瓶，當局會在未來數日繼續密切關注情況。

目前新加坡有1,619名患者需入院接受治療，其中291人需要使用氧氣瓶，42人需入住深切治療部。當地有近1.7萬名確診者居家治療，另有逾2,600名患者入住社區護理機構。新加坡已有逾46.5萬人接種加強劑，另有1.27萬人已經預約準備接種。

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責任編輯：李俊儀

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