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【疫市求職】調查：全球58%大學畢業生對就業充滿信心　金融界屬首選行業

商業 13:17 2021/10/13

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受新冠肺炎疫情及經濟下行雙重打擊，本港大學畢業生對就業前景有何看法？據全球投資專業人士組織CFA協會最新的調查結果顯示，儘管疫情令大學畢業生須重新評估就職前景，全球平均58%受訪大學生及應屆畢業生表示，在新冠疫情大流行後仍對就業前景充滿信心。

該調查訪問了全球15個市場超過15,000名18至25歲大學生及應屆畢業生對就業前景的看法，五個受訪亞太區市場包括澳洲、香港特別行政區、印度、日本和新加坡等。 

全球視金融業為最有價值專業Top 5

調查結果顯示，傳統上較穩定的職業如金融業，對過渡不確定時期的大學畢業生仍具吸引力。而所有個受訪市場也將金融列為最有價值的五個專業之一。整體而言，受訪者也認為醫學與科學這類專業較為穩定和有吸引力，其次是醫療保健和教育。

銀行業現兩大人才趨勢轉變　科技變革促使傳統銀行轉型

【數碼轉型】Google Cloud 推出分散式雲端　助企業更靈活處理敏感工作

疫市下，不少打工仔的工作模式改變，CFA協會亞太區董事總經理連伯樂（Nick Pollard）認為，在新冠疫情大流行期間開展職業生涯的大學畢業生需要改變思維，為加入職場做好準備。他指：「雖然有畢業生坦言自己並未為開始工作而作好準備，但也有畢業生發現自己已熟習混合工作場所、視像會議和遙距工作至凌晨等新常態。在可見的未來，就業市場可能仍維持有點扭曲。」

持續進修成焦點 熟習混合工作場所

他又提到，能開發適應性強、靈活及能隨機應變的技能亦有一定價值。據調查顯示，學生另一個關注點是攻讀學位期間與畢業後相關工作的培訓，85%受訪者認為技能提升和研究生學歷在當前就業市場佔重要地位，有51%則認為研究生的學歷和專業資格會為他們帶來求職的優勢。所以亦令持續進修和深造需求大增，42%畢業生計劃延長求學時間。

記者：張寶燕

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