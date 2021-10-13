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【航運股】太平洋航運：上季核心業務錄2008年以來最強勁表現

股市 13:09 2021/10/13

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太平洋航運 （02343） 公布，核心業務於第三季度錄2008年以來最強勁的季度表現。太平洋航運稱，第四季度雖然仍有多於30%的核心貨船日數還未訂約，但認為以強勁的現貨市場租金訂定新的貨運合約的機會甚高。

太平洋航運表示，第三季度錄得的小靈便型及超靈便型乾散貨船按期租合約對等基準的日均收入分別為2.4萬美元及3.6萬美元，是公司自2008年以來最強勁的季度表現。該公司又稱，本季度的按期租合約對等基準的收入每月遞增，9月的小靈便型及超靈便型乾散貨船按期租合約對等基準的日均收入分別為2.7萬美元（淨值）及3.9萬美元。第三季度接連上升的合約租金將利好第四季度的收入表現。

太平洋航運稱，已就小靈便型及超靈便型乾散貨船於10月大部份的貨船日數分別以日均租金2.9萬美元及4萬美元訂約，認為以強勁的現貨市場租金訂定新的貨運合約的機會甚高。

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港股 航運股 太平洋航運（02343）

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