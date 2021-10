菲律賓人唔肯接種疫苗？杜特爾特：趁你瞓幫你打

菲律賓總統杜特爾特一向以鐵腕手段治國,不時揚言執行嚴厲措施要求民眾接種新冠疫苗。杜特爾特再次批評有民眾遲疑不決不願打針,更威脅會趁民眾在家中熟睡為他們接種新冠疫苗。

【新冠疫苗】Moderna保護力足 美FDA未建議打加強劑 【下一頁】

菲律賓的目標是有7,700萬民眾完成接種新冠疫苗,但現時約有近2,320萬人完成接種疫苗,距離目標尚遠。

杜特爾特(Rodrigo Duterte)周二(12日)向馬拉卡南宮(Malacañang)民眾表示,他希望解決國内民眾接種意欲偏低的問題,打算安排政府人員為熟睡民眾打針。

杜特爾特表示:

呢班人唔肯打疫苗就係問題。各區應該要搵出呢班人,然後我哋趁佢哋瞓著就幫佢哋打針。

(Those who refuse to get vaccinated, that's the problem. You should look for them in your barangays and let us vaccinate them when they are asleep.)