菲律賓人唔肯接種疫苗？杜特爾特：趁你瞓幫你打

菲律賓總統杜特爾特一向以鐵腕手段治國，不時揚言執行嚴厲措施要求民眾接種新冠疫苗。杜特爾特再次批評有民眾遲疑不決不願打針，更威脅會趁民眾在家中熟睡為他們接種新冠疫苗。

【新冠疫苗】Moderna保護力足 美FDA未建議打加強劑 【下一頁】

菲律賓的目標是有7,700萬民眾完成接種新冠疫苗，但現時約有近2,320萬人完成接種疫苗，距離目標尚遠。

杜特爾特（Rodrigo Duterte）周二（12日）向馬拉卡南宮（Malacañang）民眾表示，他希望解決國内民眾接種意欲偏低的問題，打算安排政府人員為熟睡民眾打針。

杜特爾特表示：

呢班人唔肯打疫苗就係問題。各區應該要搵出呢班人，然後我哋趁佢哋瞓著就幫佢哋打針。 （Those who refuse to get vaccinated, that's the problem. You should look for them in your barangays and let us vaccinate them when they are asleep.）

杜特爾特更稱有意親自出馬：

如果佢哋唔肯打針，我哋就上門直接幫佢哋打，我會親自帶路。 （If they don't want to get vaccinated, let us go to their homes and vaccinate them there. I will personally lead the journey.）

美放寬接種世衛認可疫苗旅客入境 包括科興國藥 【下一頁】

杜特爾特向菲律賓民眾強調，國内對抗新冠肺炎疫情的重點是接種疫苗。據悉，菲律賓媒體向菲律賓人權委員會及衛生部，就杜特爾特的言論作出查詢，但當局未有回應。

杜特爾特7月曾表示要禁止未接種疫苗的人到戶外活動，並建議警方在他們外出時押送他們回家，而受到外界抨擊。

他在上月底更警告民眾指，菲律賓政府有權強制民眾接種新冠疫苗。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲

同場加映*【ET開市直擊】美團、阿里大反彈 新經濟股可以玩幾耐？（附Time code）

【ET財智Talk】內房債務危機幾時完？ 專家料監管措施持續至明年初（立即收看）