  • 27°C
香港時間 : 20211013日 (三) 14:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國港口貨櫃積壓嚴重 供應鏈進一步受壓

環球社會熱點 13:26 2021/10/13

分享：

英國面臨貨車司機人手不足，影響當地整體供應鏈。英國最大港口費利克斯託港因缺乏貨車司機卸貨及移動貨櫃，導致港口出現擁擠，貨輪無法靠岸。貨櫃龍頭馬士基表示，正把其他貨輪疏導至當地小型港口，估計會進一步影響英國供應鏈。

英國零售商公布銷售數據 一類產品成疫下熱門 【下一頁】

全球最大的貨櫃航運公司馬士基（Maersk）指，佔英國整體貨運量的36%、主要港口費利克斯託港（Felixstowe）積壓大量貨櫃，塞船情況嚴重。因此馬士基正把其他大型貨輪從港口疏導，並將貨物移送至小型貨輪，在當地其他規模較小的港口卸貨，會延遲商品到貨時間。

英國零售協會 （BRC） 周二（12日）表示，由於貨車司機人手持續短缺，費利克斯託港口出現擁擠。因缺乏足夠人手運走貨物，使港口積壓大量貨櫃，貨輪無法靠岸及卸貨。

BRC續指，零售商正與供應商密切合作解決問題，包括尋求其他進入英國的貨運路線，但無可避免會進一步影響當地供應鏈問題。BRC亦要求政府延長臨時簽證計劃，增加貨車司機人手。

英國雜誌The Groce 報道指，費利克斯託港平均需要10日時間才能將貨櫃移走，較以往需時4日半為多。

供應鏈問題持續 全球多項商品節日前恐短缺 【下一頁】

英國主要港口組織（UKMPG）執行長莫里斯（Tim Morris） 表示，目前港口已實施全天候工作，並增加提高貨車載貨量，希望協助港口紓緩擁擠情況。

超級市場Tesco發言人表示，集團已減少船運進口量，並增加選擇鐵路運輸，目標今年底利用火車運送貨櫃由6.5萬個增加至9萬個，減少貨車司機短缺對貨品庫存的影響。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

同場加映*【ET開市直擊】美團、阿里大反彈 新經濟股可以玩幾耐？（附Time code）

【ET財智Talk】內房債務危機幾時完？　專家料監管措施持續至明年初（立即收看）

 

相關文章

【新冠疫苗】Moderna保護力足 美FDA未建議打加強劑
今日
【新冠疫苗】Moderna保護力足 美FDA未建議打加強劑
【英國王室】英女王首次公開活動用拐杖 英媒指為求舒適
今日
【英國王室】英女王首次公開活動用拐杖 英媒指為求舒適
【新冠疫苗】澳洲首都坎培拉 將成全球接種率最高城市
今日
【新冠疫苗】澳洲首都坎培拉 將成全球接種率最高城市
美眾議院通過臨時提高債務上限 待拜登簽署確認
今日
美眾議院通過臨時提高債務上限 待拜登簽署確認
英國零售商公布銷售數據 一類產品成疫下熱門
今日
英國零售商公布銷售數據 一類產品成疫下熱門

你可能感興趣

【新冠疫苗】Moderna保護力足 美FDA未建議打加強劑
今日 13:16
【新冠疫苗】Moderna保護力足 美FDA未建議打加強劑
【英國王室】英女王首次公開活動用拐杖 英媒指為求舒適
今日 12:42
【英國王室】英女王首次公開活動用拐杖 英媒指為求舒適
【新冠疫苗】澳洲首都坎培拉 將成全球接種率最高城市
今日 11:32
【新冠疫苗】澳洲首都坎培拉 將成全球接種率最高城市
網絡熱話 經濟 英國 貨運量 司機 火車 運輸 鐵路

上一篇文章

【新加坡疫情】確診人數反彈 單日再現近3,000宗

下一篇文章

【新冠疫苗】Moderna保護力足 美FDA未建議打加強劑

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月13日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月13日 時間13:00）
【英國疫情】日增4萬宗確診 一周飆升15%
【英國疫情】日增4萬宗確診 一周飆升15%
金正恩西裝配涼鞋出席黨慶 再惹健康疑雲
金正恩西裝配涼鞋出席黨慶 再惹健康疑雲
泰國11月放寬10國遊客入境 包括中英美德
泰國11月放寬10國遊客入境 包括中英美德
倫敦樓價太貴？ 英國歌后Adele移居LA夠買3間
倫敦樓價太貴？ 英國歌后Adele移居LA夠買3間
英國會新冠調查狠批 防疫初期嚴重失敗致高死亡
英國會新冠調查狠批 防疫初期嚴重失敗致高死亡