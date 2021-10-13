英國港口貨櫃積壓嚴重 供應鏈進一步受壓

英國面臨貨車司機人手不足，影響當地整體供應鏈。英國最大港口費利克斯託港因缺乏貨車司機卸貨及移動貨櫃，導致港口出現擁擠，貨輪無法靠岸。貨櫃龍頭馬士基表示，正把其他貨輪疏導至當地小型港口，估計會進一步影響英國供應鏈。

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全球最大的貨櫃航運公司馬士基（Maersk）指，佔英國整體貨運量的36%、主要港口費利克斯託港（Felixstowe）積壓大量貨櫃，塞船情況嚴重。因此馬士基正把其他大型貨輪從港口疏導，並將貨物移送至小型貨輪，在當地其他規模較小的港口卸貨，會延遲商品到貨時間。

英國零售協會 （BRC） 周二（12日）表示，由於貨車司機人手持續短缺，費利克斯託港口出現擁擠。因缺乏足夠人手運走貨物，使港口積壓大量貨櫃，貨輪無法靠岸及卸貨。

BRC續指，零售商正與供應商密切合作解決問題，包括尋求其他進入英國的貨運路線，但無可避免會進一步影響當地供應鏈問題。BRC亦要求政府延長臨時簽證計劃，增加貨車司機人手。

英國雜誌The Groce 報道指，費利克斯託港平均需要10日時間才能將貨櫃移走，較以往需時4日半為多。

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英國主要港口組織（UKMPG）執行長莫里斯（Tim Morris） 表示，目前港口已實施全天候工作，並增加提高貨車載貨量，希望協助港口紓緩擁擠情況。

超級市場Tesco發言人表示，集團已減少船運進口量，並增加選擇鐵路運輸，目標今年底利用火車運送貨櫃由6.5萬個增加至9萬個，減少貨車司機短缺對貨品庫存的影響。

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責任編輯：郭麗明

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