【新冠疫苗】Moderna保護力足 美FDA未建議打加強劑

新冠肺炎病毒仍然肆虐全球，不少國家憂慮疫苗隨時間減弱，開始接種加強劑。美國食品及藥物管理局（FDA）周二表示，由於Moderna加強劑接種後，保護力仍能維持水平，認為兩劑便足夠，未有表態支持打加強劑。

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FDA周二（12日）公布45頁報告，指出部分真實世界研究證明，Moderna疫苗的效用雖然會隨時間下跌，但數據顯示Moderna在美國仍有效防止重症及死亡，認為兩劑Moderna已足夠，並未提出是否需要打加強劑。

今次的報告將呈交至FDA的疫苗建議委員會參考，並在周四（14日）開會商討是否建議成年人接種Moderna加強劑。若建議接種，FDA將轉交申請至疾病預防控制中心（CDC），待有關部門決定是否接種Moderna加強劑。

Moderna早於9月初申請批准使用加強劑，聲稱實驗數據顯示接種半劑原先疫苗作加強劑相當安全，並會較兩劑產生更多免疫反應。Moderna申請加強劑的接種對象與輝瑞（Pfizer）相同。

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責任編輯：吳漢培

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