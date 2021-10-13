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【恒大3333】IMF：中國有能力應付恒大問題　只要不做錯一件事

股市 12:27 2021/10/13

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中國恒大 （03333） 連續未依期支付到期美元債利息，違約在即。國際貨幣基金會（IMF）最新發表報告，IMF認為中國有能力應對中國恒大的債務問題，但恒大危機可能升級，造成更廣泛的金融壓力。

IMF貨幣和資本市場部主任Tobias Adrian接受內部刊物訪問時表示，中國當局既有財政能力，也有法律和制度工具來解決問題，目前債務問題蔓延情況仍屬可控，「只有一件事可能出問題，就是溝通不良引致沒有採取必要措施。」

渣打溫拓思：恒大不會變成中國式雷曼 「中國不會這麼傻」，可見【下一頁】

IMF現任總裁被指曾干預世銀報告偏袒中國 執董會爭議聲中准許留任，可見【下一頁】

IMF報告稱，中國已經控制恒大問題蔓延的影響，目前僅有同樣財務狀況不佳的地產開發商、評級較低的企業出問題。不過，如果情況升級，則可能會造成更廣泛的金融壓力，對中國經濟和金融業乃至全球資本市場都會產生極端影響。

IMF稱，只要中國有一個明確的計劃，行動果斷，預計問題就會得到解決。

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港股 經濟 國際貨幣基金組織 恒大 中國恒大（03333）

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