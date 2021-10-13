【高息內銀股】房地產貸款風險若持續　高盛：中國或減LPR應對風險、重申薦招行

▲ 【內銀股】房地產貸款風險若持續 高盛：中國或減LPR應對風險、重申薦招行

高盛針對投資者對內銀股的3大主要爭議：信貸成本、淨息差及貸款供應與需求作出回應。高盛重申，在目前經濟增速減弱及房地產貸款風險的拖累下，相信內銀股即將浮現另一次的不良貸款循環，而最近一次的測試更顯示內銀股盈利與房地產風險關聯度極高。到底一向高息的內銀股，邊隻最值搏？邊隻投資風險又最高？

圖看高盛對內銀股看法

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高盛同時上調多隻內銀H股的目標價，幅度由不足1%至3%不等，只有郵儲行 （01658） 目標價被下調3%至6.28元。高盛維持對招行 （03968） 的「買入」評級，上調目標價2%至80.43元，以及對交行 （03328） 的「沽售」評級，最新目標價4.1元。

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高盛：招行對房地產融資規模高 但緩衝充足續看好

針對內銀股的資產質素風險，高盛指由於板塊對房地產貸款的風險敞口大，測試顯示內銀盈利對相關風險敏感度高。不過，考慮到銀行貸款虧損的識別與如「三條紅線」等政策關連，相信整體因房地產貨款而導致的盈利損失幅度有限。

內銀H股中，對房地產行業的融資總量（按揭除外）以招行佔總資產7.4%最高，緊接是中行 （03988） 的5.3%以及交行的4.4%。但由於招行的風險緩衝充足且風險管理能力較好，維持對其「買入」的評級。

淨息差方面，高盛下調2021至2023年淨息差調測5至6個基點，以反映中國下半年有機會提出更寬鬆的政策，尤其若房地產風險進持續，貸款市場報價利率（LPR）有機會下調，並因而導致內銀下半年及之後的淨息差受壓。

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