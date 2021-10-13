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【Apple Watch】傳Apple Watch Series 8將設有3款尺寸　提供更大錶面屏幕

科技 12:11 2021/10/13

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最近有傳聞指，Apple計劃在新一代Apple Watch Series 8系列中，提供3款不同尺寸選擇。

蘋果（Apple）今年最新推出Apple Watch Series7智能手錶，不但提升充電速度，還增加屏幕尺寸大小。但仍有不少用家反映，Apple Watch的錶面尺寸有限。最近有分析師爆料指，Apple計劃在新一代Apple Watch Series 8系列中，提供3款不同尺寸選擇。

<<【Apple Watch】Apple Watch Series 7快充功能存限制　舊款充電器不支援

<<【果迷注意】蘋果再有新產品？第二場秋季發布會　下周二凌晨舉行

據外媒報道，最近美國分析師Ross Young透過Twitter發文，詢問用戶是否期待出現尺寸更大的Apple Watch，其後他更指出，Apple有機會在明年推出3款不同尺寸的Apple Watch S8。事實上，Apple在新款Apple Watch Series7設計上已作出輕微改動，設有41mm和45mm兩種不同尺寸，屏幕面積較上一代Series 6增近20%。

此外，目前市面上也有不少關於Apple Watch S8產品傳聞。有消息指，新錶將針對專業運動員、登山者等用戶，使用更加堅固的外殼，並能在極端環境下使用。另外，Apple Watch S8 或搭載溫度傳感器及提供血糖監測功能等。

責任編輯：李寶如

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