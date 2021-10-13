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【英國王室】英女王首次公開活動用拐杖 英媒指為求舒適

環球社會熱點 12:42 2021/10/13

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英女王伊利沙伯二世年屆95歲，素來給人一股硬朗的印象。英女王近日出席公開活動時使用拐杖，是她首次在公開活動中使用。英國傳媒報道，英女王未有完全依靠拐杖行動，可能是出於舒適。白金漢宮拒絕就英女王使用拐杖作出評論。

倫敦首位黑人郡尉：英女王同王室都撐BLM 【下一頁】

英女王周二（12日）到西敏寺出席英國皇家軍團成立百周年活動，女兒安妮公主（Princess Anne）陪同在旁。英女王當日身穿深藍色套裝，手持黑色拐杖，是她首次在公開活動中使用拐杖輔助步行。

英女王今次由詩人庭院（poet's yard）入口進入會場，而非過往慣例採用的西大門（great west door）。據悉，詩人庭院入口更靠近英女王活動時的座位。

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英國傳媒《天空新聞網》報道指，英女王行動並未出現太大變化，似乎依然行動自如。白金漢宮拒絕對事件作出評論，《天空新聞網》報道指，英女王使用拐杖是出於舒適。

哈里梅根傳數周内返英 想帶愛女探英女王  【下一頁】

英女王曾在2003年被拍攝到使用拐杖，當時她接受右膝蓋手術2周後，出席禮拜活動時使用1根木製拐杖。

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責任編輯：李俊儀

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