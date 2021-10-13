【恒大3333】渣打溫拓思：恒大不會變成中國式雷曼　「中國不會這麼傻」

恒大 （03333） 債務危機受全球關注，渣打 （02888） 行政總裁溫拓思（Bill Winters）接受彭博訪問時表示，中國政府不會容許恒大問題演變成一場系統性危機。溫拓思指，渣打沒有「令人擔心的地產行業風險敞口」，對於有人認為恒大會變成中國式雷曼事件，「我不認為中國會有這麼傻」。

WSJ︰中國調查金融業與恒大、滴滴、螞蟻等關係【下一頁】

IMF：中國有能力應付恒大問題 但債務風險或蔓延，可見【下一頁】

溫拓思稱，中國經濟仍有望以約5%的速度增長，近期中國政府對科技公司的打壓，對銀行業影響不大。

「這些絕對隨機性對任何行業造成的攻擊，中央的意思是希望年輕人獲得就業機會，並投身社會。」

談到環球經濟前景，溫拓思表示，全球經濟正在從新冠疫情中顛簸地復甦。「我不是非常擔心經濟，但我認為經濟會有點困難，而政府陸續撤出刺激經濟措施，也會減弱經濟復甦力度。」

溫拓思：通脹壓力只是暫時性

油價等大宗商品價格飛升下，全球通脹不斷升溫。溫拓思認為，通脹壓力只是暫時性，但基於經濟相當強勁，結構性薪酬增長的壓力正在積累，而且供應鏈出現斷裂，這些問題並不容易解決。

溫拓思指，雖然大家對於利率消息極度敏感，但基本面仍然相當強勁，因此他對市場長遠前景持樂觀態度。

更多【內房危機】消息

相關文章：【恒大3333】恒大11.5億港元債息周一到期 有投資者稱未收到、至今幾多筆？

相關文章：【恒大3333】渣打：對恒大沒有直接敞口 恒大危機不會抑制在華投資興趣