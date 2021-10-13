【新冠疫苗】澳洲首都坎培拉 將成全球接種率最高城市

澳洲雖然較英美等國更遲展開新冠疫苗接種計劃，但現時的新冠疫苗接種率穩步上升。其中首都坎培拉將成為全球接種率最高的城市，於11月内料有99%民眾完成接種。

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坎培拉較遲起步，於今年2月才開始為民眾接種新冠疫苗。澳洲當時的確診數字較少，再加上疫苗供應受制與接種建議混亂等因素，當地接種進度一直都較緩慢。

直至Delta變種（印度首先發現）8月由悉尼蔓延至坎培拉時，首府為坎培拉的澳洲首都直轄區衛生部門加強推動人們接種疫苗，並著手解決疫苗供應問題。

澳洲首都直轄區指，73%合資格民眾已經接種最少一劑新冠疫苗。澳洲首都直轄區首席部長巴爾（Andrew Barr）表示，現時證據表明澳洲首都直轄區將成為全球其中一個接種率最高的城市。

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他預計當地直至11月底，約有99%合資格民眾完成接種新冠疫苗。

據悉，澳洲首都直轄區政府宣布於11月，將強制要求部分小學或照顧幼兒場所的職員接種疫苗。他們要在11月1日前接種首劑疫苗，並於同月29日前接種第二劑疫苗。

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責任編輯：鄭錦玲

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