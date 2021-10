【騰訊700】《原神》9月全球吸金3.4億美元破騰訊紀錄　連馬斯克都想感受？（第二版）

▲ 【騰訊700】《原神》上月全球吸金3.4億美元破騰訊紀錄 成最高月入手遊

米哈遊《原神》9月全球吸金3.4億美元,打破騰訊 (00700) 《PUBG Mobile》(包括《和平精英》收入)於2020年3月創下的3億美元紀錄,刷新手遊月收入紀錄。《原神》雖然推出初期被指晝面風格抄襲任天堂《薩爾達傳說曠野之息》,但無礙其成為全球大熱遊戲,連Tesla創辦人馬斯克(Elon Musk)也在社交平台發帖「急不及待感受原神(Can’t wait to be in Genshin Impact)」。

根據Sensor Tower數據,《原神》受惠於2.1版本和周年慶活動的巨大成功,9月全球吸金3.4億美元,排名第一,當中約31.6%收入來自中國 App Store、21.7%收入來美國、21%來自日本。

值得留意,雷蛇 (01337) 此前宣布,與《原神》建立新戰略合作夥伴關係。

網易《哈利波特:魔法覺醒》排名第四

中資公司開發的遊戲繼續在SenseTower榜單居前,騰訊《王者榮耀》9月吸金2.1億美元,排名第二。該款遊戲收入主要來自大中華市場,約有95%營收來自中國, 2%來自台灣。

第三至五名分別是騰訊的《PUBG Mobile》、網易 (09999) 的《哈利波特:魔法覺醒(Harry Potter: Magic Awakened)》以及 King 的《Candy Crush Saga》。

網易推出的《哈利波特:魔法覺醒》可以說是今年度發行的話題手機遊戲之一,首月玩家消費就達到1.38 億美元。目前該作品僅在特定國家 / 地區推出,《哈利波特:魔法覺醒》有 94% 的營收來自中國,其次是台灣的3.6% 以及香港的 2.4%。該遊戲亦是目前最為成功的《哈利波特》IP 授權手機遊戲。

