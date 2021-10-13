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【騰訊700】《原神》上月全球吸金3.4億美元破騰訊紀錄 成最高月入手遊

股市 11:26 2021/10/13

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【騰訊700】《原神》上月全球吸金3.4億美元破騰訊紀錄 成最高月入手遊

米哈遊《原神》9月全球吸金3.4億美元，打破騰訊 （00700） 《PUBG Mobile》（包括《和平精英》收入）於2020年3月創下的3億美元紀錄，刷新手遊月收入紀錄。

根據Sensor Tower數據，《原神》受惠於2.1版本和周年慶活動的巨大成功，9 月全球吸金3.4億美元，排名第一，當中約31.6%收入來自中國 App Store、21.7%收入來美國、21%來自日本。

值得留意，雷蛇 （01337） 此前宣布，與《原神》建立新戰略合作夥伴關係。

騰訊《王者榮耀》9月吸金2.1億美元，排名第二，約有 95% 營收來自中國， 2%來自台灣。

網易《哈利波特：魔法覺醒》排名第四

第三至五名分別是騰訊的《PUBG Mobile》、網易 （09999） 的《哈利波特：魔法覺醒（Harry Potter： Magic Awakened）》以及 King 的《Candy Crush Saga》。

網易推出的《哈利波特：魔法覺醒》可以說是今年度發行的話題手機遊戲之一，首月玩家消費就達到 1.38 億美元。目前該作品僅在特定國家 / 地區推出，《哈利波特：魔法覺醒》有 94% 的營收來自中國，其次是台灣的3.6% 以及香港的 2.4%。該遊戲亦是目前最為成功的《哈利波特》IP 授權手機遊戲。

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港股 騰訊控股（00700） 網易－S（09999） 網易（美：NTES） 營收 日本 台灣 美國 電玩手遊

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