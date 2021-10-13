【股民熱話】國內紙尿褲企業學人玩期貨 疑炒燶煤慘蝕7000萬

國內紙尿褲企業豪悅護理（滬：605009）日前發布《關於子公司投資期貨相關事項的說明》，稱，截至10月11日期貨結算，子公司江蘇豪悅實業有限公司投入期貨賬戶累計資金1.5億元（人民幣，下同），期貨賬戶累計虧損近7,000萬元。

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豪悅護理辯稱，鑑於公司前期新建廠房，鋼材等原料需求較大，為間接對衝相關材料價格，公司管理層進行期貨套期保值操作。但是期貨投資具有高風險性，其收益具有極大不確定性，江蘇豪悅決定有序終止期貨投資，不再新增資金投入，不增加期貨倉位，對目前持倉謹慎決策擇機進行減倉、平倉處理，盡快終止期貨業務，公司未來仍將主要精力投入主業經營中。

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據公告披露，截止10月11日，江蘇豪悅期貨賬戶還持有焦炭2201合約310手，浮動虧損2,416.3萬元；焦煤2111合約10手，浮動虧損50.19萬元；焦煤2201合約579手，浮動虧損2,882.73萬元；期貨賬戶累計虧損（含浮動虧損）6,934.15萬元。資料顯示，公司開展期貨投資累計投1.53億元，佔公司2020年經審計淨資產比例為5.49%；產生累計虧損，佔公司2020年經審計淨利潤比例為11.5%。

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關鍵是，明明國內煤炭價格一路向上，焦煤2111期貨價格由7月1,764元，升至10月3,700元水平，漲幅超過1倍。於是，網民懷疑該企業因造淡煤價而損手，跟新建廠房，對冲鋼價上升的關係不大，有股民痛斥企業不務正業，結果豪悅護理周三（13日）股價中午挫8.9%，報49.57元，創新低。

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記者：林衛