美眾議院通過臨時提高債務上限 待拜登簽署確認

美國的債務上限議案在國會糾纏多時，近日獲得臨時解決方法。眾議院周二表決，通過臨時提高債務上限，避免美國陷入經濟危機，議案將提交至總統拜登簽署，預料會獲批准。

拜登批共和黨阻撓 美國或兩周內面臨債務違約 【下一頁】

眾議院周二（12日）以219對206票，通過上周成功闖過參議院的臨時提高債務上限議案。議案將提交至總統拜登（Joe Biden），預計會在周三（13日）簽署確認，將美國債務上限提升4800億美元（約3.7萬億港元），避免下周一（18日）出現違約，讓聯邦政府陷入停擺。

眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）表示，債務上限提升後，美國聯邦政府預期可以維持運作至12月3日。佩洛西出席記者會時指出，民主黨有信心在限時內協商成功，降低預算案的成本。

參議院通過暫時提高債務上限 美國眾議院料下周表決 【下一頁】

有分析師指出，債務上限臨時提高後，國會將有更多時間磋商，在12月國會休會前落實解決債務上限的方案。美國財長耶倫（Janet Yellen）曾警告，若聯邦政府未能及時提高債務上限，估計美國將出現經濟災難。

共和黨堅持民主黨需要為提升債務上限負責，因為後者希望撥款擴充社會福利及對付氣候轉變問題。民主黨則強調，前總統特朗普（Donald Trump）時期的減稅及開支是現時需要提升債務上限，當時特朗普的政策亦獲共和黨國會議員支持，意指共和黨亦需負責。

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責任編輯：吳漢培