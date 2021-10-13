【職業教育】中國發文鼓勵企業舉辦職業教育 有無教育股受惠？

中共中央辦公廳、國務院辦公廳日前印發《關於推動現代職業教育高質量發展的意見》，目標到2025年，職業教育類型特色更加鮮明，現代職業教育體系基本建成，技能型社會建設全面推進。辦學格局更加優化，辦學條件大幅改善，職業本科教育招生規模不低於高等職業教育招生規模的10%，職業教育吸引力和培養質量顯著提高。

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意見提出，鼓勵上市公司、行業龍頭企業舉辦職業教育，鼓勵各類企業依法參與舉辦職業教育。鼓勵職業學校與社會資本合作共建職業教育基礎設施、實訓基地，共建共享公共實訓基地。

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受消息提振，在A股上市的教育股率先彈起，傳智教育（深：003032）、科德教育（深：300192）、昂立教育（滬：600661）周三（13日）中午均漲停，豆神教育（深：300010）漲8%。其實港股也不乏職業教育概念股，如中滙集團（00382）、東方教育（00667）、民生教育（01569）等，且看復市後有無一番炒作。

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記者：林衛