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【職業教育】中國發文鼓勵企業舉辦職業教育 有無教育股受惠？

股樓投資 11:35 2021/10/13

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中共中央辦公廳、國務院辦公廳日前印發《關於推動現代職業教育高質量發展的意見》，目標到2025年，職業教育類型特色更加鮮明，現代職業教育體系基本建成，技能型社會建設全面推進。辦學格局更加優化，辦學條件大幅改善，職業本科教育招生規模不低於高等職業教育招生規模的10%，職業教育吸引力和培養質量顯著提高。

【放水預期】調查指國內通脹嚴峻叠加寬信用 降準預期減弱，請按【見下頁

意見提出，鼓勵上市公司、行業龍頭企業舉辦職業教育，鼓勵各類企業依法參與舉辦職業教育。鼓勵職業學校與社會資本合作共建職業教育基礎設施、實訓基地，共建共享公共實訓基地。

【延伸閱讀】名家論市：興證張憶東 淡市中尋找邊際改善機會 內房物管博防守反擊，請按【見下頁

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受消息提振，在A股上市的教育股率先彈起，傳智教育（深：003032）、科德教育（深：300192）、昂立教育（滬：600661）周三（13日）中午均漲停，豆神教育（深：300010）漲8%。其實港股也不乏職業教育概念股，如中滙集團（00382）、東方教育（00667）、民生教育（01569）等，且看復市後有無一番炒作。

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記者：林衛

中國東方教育（00667） 教育股 港股 民生教育（01569） 中滙集團（00382）

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