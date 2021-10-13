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【Archegos斬倉】高盛、大摩全身而退引訴訟　唯品會股東控訴內幕交易

股市 10:59 2021/10/13

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Biil Hwang主理的Archegos 今年3月遭斬倉，多家投行損失慘重

中概股唯品會（美：VIPS）受家族辦公室Archegos斬倉事件拖累，今年3月股價暴跌。唯品會股東在美國紐約聯邦法庭起訴高盛集團和摩根士丹利，指控高盛、大摩大舉沽售Archegos所持股份涉及內幕消息交易，令唯品會的股價在Archegos事件中陷入「完全失控」狀態。

由知名投資者Bill Hwang主理的Archegos 今年3月底高槓桿投資爆煲，投行爭相斬倉Archegos 投資的正股。瑞信、野村、瑞銀損失慘重，最先在場內沽貨的高盛、大摩虧損輕微。

Bill Hwang花8年東山再起、1周幾清袋 老虎基金創辦人仍看好「我是他超級擁躉」，可見【下一頁】

唯品會投資者的訴狀稱，高盛、大摩在正式披露前，「秘密」獲悉Archegos 可能無法滿足追加保證金的要求，急急出售Argegos所持公司的股份。

高盛、大摩暫未回應訴訟。

高盛、大摩甩身Archegos 虧損，相關報道可見：

【Archegos斬倉】大摩在Archegos斬倉事件中避過一劫　全因比高盛更先掟貨

【Archegos斬倉】Bill Hwang斬倉盤操盤主力？　高盛傳受創不深、Archegos不少高層曾任高盛（第二版）

【Archegos斬倉】傳Bill Hwang韓裔基金經理遭斬倉　一封電郵透露高盛瘋狂掟貨

其他投行虧損情況，可見：

【業績｜投行】瑞信次季盈利大跌近8成　Archegos事件累虧逾400億港元成最大輸家

【Archegos斬倉】野村上季蝕14億美元　2008年以來最差　Archegos爆倉造成共29億美元損失

【Archegos斬倉】瑞銀首季多賺14%　Archegos爆倉拖累純利4.3億美元

編輯：麥德銘

美股 中國概念股 高盛（Goldman Sachs，美：GS） 摩根士丹利（Morgan Stanley，美：MS） 唯品會（Vipshop Holdings Limited，美：VIPS） 家族辦公室

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