【放水預期】調查指國內通脹嚴峻叠加寬信用 降準預期減弱

本來，中國9月公布多項經濟數據差過市場預期，官方PMI更跌至收縮區，市場對人民銀行稍後時間降準的呼聲甚高。但是，《路透社》調查卻顯示，受訪機構對降準的預期出現下降。

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調查顯示，受訪機構對10月以及未來三個月存款基准利率仍無任何變動預期，對於降低存款準備金率的期待值有所減弱，未來三個月認為將降準的機構佔比從上個月的四成跌至三成左右。

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報道指，自7月降準後，市場一度對年內貨幣政策心懷憧憬，但隨後央行多次表態釋放穩健信號，而寬信用方面動作頻頻，加之通脹形勢愈發嚴峻，貨幣寬鬆的樂觀預期也被逐漸消磨。

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有消息稱，人行正在研究推出碳減排再貸款，規模可能達萬億元，且利率十分優惠；而且房企債務形勢愈趨嚴峻，地方政府已開始出台托底政策，地產調控鬆動的預期明顯上升。若上述政策信號成真，表明寬信用將進一步發力，從而壓縮貨幣政策的想像空間。

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記者：林衛