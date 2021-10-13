▲ 【洛杉磯湖人】DWS成NBA湖人環球投資贊助商 雙方將在社交媒體及各平台合作

洛杉磯湖人隊和DWS簽署一項多賽季環球贊助協議，資產管理公司DWS將會成為球隊的官方環球投資贊助商。宣傳活動將包括在湖人隊主場史達普斯中心 （STAPLES Center） 展示廣告和DWS標誌，以及在社交媒體及各個平台上展開廣泛的內容合作。

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DWS 和湖人隊將在許多社區活動和外展項目上合作。DWS將會贊助湖人隊的美術項目「In the Paint」，該項目旨在展示大洛杉磯地區的黑人、原住民及有色人種（BIPOC）藝術家的原創作品。 DWS亦會與湖人隊合作，開展一項國際球場翻新項目及少年湖人隊診所，支持學校將科技融入中小學校園的體育活動。 此外，DWS 和湖人隊均致力透過指導及贊助計劃，進一步增強女性在商界的能力。

湖人隊在眾多北美專業運動團隊中擁有最多的社交媒體追隨者，而湖人隊在DWS的核心增長市場亞洲亦深受熱情愛好者擁戴，估計在亞太地區有近2億追隨者。DWS目前資產管理規模達1.1萬億美元。

DWS行政總裁Asoka Woehrmann表示，過去數十年，洛杉磯湖人隊與DWS同樣展現誠信、卓越和包容的文化。

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