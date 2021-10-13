【Apple Event】蘋果發佈會10.19舉行　盤點市場預期新品亮點

蘋果（美：AAPL）繼9月14日後，將於下周二（10月19日）凌晨1時舉辦發佈會。蘋果公司全球營銷高級副總裁Greg Joswiak在推特指，宣布發佈會名為「Unleashed」。市場預期在發佈會上，蘋果將推出新一代Apple Silicon晶片MacBook Pro、Mac mini，以及AirPods 3。

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MacBook Pro

市傳新款MacBook Pro將採用高端版本的M1晶片-M1X晶片，並推出14與16吋兩種機型，以取代現時13吋M1晶片MacBook Pro，及16吋intel晶片MacBook Pro。

據指，新款MacBook Pro將採用新的外形設計，將搭載更薄的螢幕邊框、更大的螢幕佔比。除了MagSafe磁吸充電接口外，此前被取消的HDMI接口也有望回歸。

Mac mini

市傳Mac mini會把M1X晶片用在高階款的Mac mini上，取代現有的 Intel 版 Mac mini。據指，M1版iMac 磁吸充電方式也可能會被運用在Mac mini上。

據蘋果著名爆料人士Jon Prosser指，新款Mac mini將會採用有機玻璃材料作在機身的頂部，一改過去全機的鋁合金設計。

在擴充接孔方面，Mac mini或會由原本兩個USB 4/Thunderbolt傳輸埠擴增到四個，包含原本的兩個 USB 4/Thunderbolt，再多加入了RJ-45網路孔以及 HDMI 孔。

AirPods 3

據指，傳聞已久的AirPods 3也會登場。市傳AirPods 3外觀設計將改為類似AirPods Pro，但可能沿用AirPods無耳塞的設計，耳機柄也短於AirPods Pro，且不具備降噪功能。而AirPods 3的充電盒或會重新設計。

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編輯：袁諾曦