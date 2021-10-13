【科技女股神】Cathie Wood：中國開始玩火 監管將致經濟下滑

▲ Cathie Wood認為，未來幾年全球經濟面臨的風險不是通脹，而是通縮。

有「科技女股神」之稱、方舟投資創辦人 （Ark Invest） 伍德 （Cathie Wood） 表示，中國廣泛加強監管，從科技到遊戲，將會引致中國經濟下滑，進而影響全球經濟。她又形容中國政策制定者開始玩火。

路透報道，Cathie Wood周二在一網絡研討會上指，確實認為中國的政策制定者開始玩火，並稱將會6個月後回顧這段時期，「不是很明顯中國將會出現重大且出乎意料的放緩嗎？」

Cathie Wood 9月份接受彭博訪問時曾指，長遠而言，對中國並不悲觀，她相信中國是一個非常具有創業精神的社會。當時Wood稱，中國政府正加強監管，但不認為政府想停止增長及進步。

指投資者應擔心通縮非通脹

另外，Wood認為，未來幾年全球經濟面臨的風險不是通脹，而是通縮。Wood稱，對油價上漲來說需求並不是擔憂，「當前石油需求低於2019年，供應是我們看到的問題之處。」她預計，在商品價格暴跌、華盛頓稅收政策僵局以及創新趨勢崛起的情況下，通縮將會出現。

她又指，把旗艦公司方舟投資（ARK Invest）遷至美國佛羅里達州，證明投資者應關注通縮，而不是通賬。方舟投資在10月初宣布，將於10月底永久關閉紐約總部，並搬到佛羅里達州的聖彼德斯堡市（St. Petersburg）。

Wood回應稱，聖彼德斯堡市的生活成本較紐約低二成至四成，公司的租金水平也明顯下降，因此決定從紐約出走。她認為，此舉證明企業將流向低成本城市，有助通脹受控，投資者因此應該關注通縮，而不是通脹。

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