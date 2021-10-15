【教育股】內地鼓勵上市公司、行業龍頭企業舉辦職業教育　教育股造好

▲ 內地鼓勵上市公司、行業龍頭企業舉辦職業教育

中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於推動現代職業教育高質量發展的意見》，鼓勵上市公司、行業龍頭企業舉辦職業教育，鼓勵各類企業依法參與舉辦職業教育。國務院7月公佈「雙減政策」，提出規範校外培訓，職業教育或成避風港。

受消息帶動，教育股假後造好，宇華教育 （06169） 、中教 （00839） 升21%；希望教育 （01765） 、新高教 （02001） 升逾18%；中國新華教育 （02779） 升逾16%；中國東方教育 （00667） 升逾15%。

新東方擬裁員逾4萬人，將停止小學和初中學科業務【下一頁】

意見提出，優先發展先進製造、新能源、新材料、現代農業、現代信息技術、生物技術、人工智能等產業需要的一批新興專業，加快建設學前、護理、康養、家政等一批人才緊缺的專業。

到2025年，職業教育類型特色更加鮮明，現代職業教育體系基本建成，技能型社會建設全面推進。辦學格局更加優化，辦學條件大幅改善，職業本科教育招生規模不低於高等職業教育招生規模的10%。

早於今年6月，職業教育法修訂草案提請全國人大常委會審議。草案明確規定，職業教育與普通教育是兩種不同的教育類型，具有同等重要地位。

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責任編輯：梁浩碩

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