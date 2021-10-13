【美國縮表】聯儲局副主席：11月議息會議後公布減買債計劃　通脹較預期為強

▲ 聯儲局副主席Richard Clarida表示，自己與大多數同事都認為，通脹高於預期的風險上升

聯儲局何時開始縮減買債，為年底前的市場焦點。聯儲局副主席Richard Clarida表示，雖然今年來通脹會較預期強勁，但預期價格上升壓力最終會逐步消退，而聯基於經濟向好、就業市場改善及通脹升溫，聯儲局正按計劃於今年開始縮減資產購買規劃。

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「隨減買債計劃逐步展開，相信明年中便會完成。」Richard Clarida表示，聯儲局很大機會於11月2月舉行一連兩日的議息會議後，公布有關減買債計劃。

自美國於去年2月爆發疫情以來，通脹不斷升溫，以年率以升2.9%，Clarida形容，通脹已高於聯儲局2%的通脹目標，預期美國通脹會徘徊於現水平，但只要供應鏈瓶頸得到疏通，便能證明通脹只是暫時性。

他又稱，自己與大多數同事都認為，通脹高於預期的風險上升，若聯儲局看到家庭及企業開始預期更高通脹，將會引來市場憂慮物價出現更持續的上升，這將會驅使聯儲局加息，但目前情況並非如此。

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