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【iPhone13】蘋果受累芯片傳削iPhone13產量目標1000萬部　買新iPhone要等更久？

股市 09:46 2021/10/13

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【iPhone 13】蘋果據報下調iPhone 13產量目標達1000萬部

芯片短缺危機持續多時尚未解決。蘋果公司（美：AAPL）上月推出iPhone 13系列，不過據報受累芯片、組件短缺，蘋果預期將下調新款手機iPhone 13的產量目標，削減最多1000萬部。蘋果股價盤後跌1.3%，報139.63美元。消費者現時在香港蘋果網站訂購iPhone 13 系列，iPhone 13 Pro系列需等候一個月，iPhone 13和iPhone 13 mini 都要等候約兩星期。 

蘋果發佈會10.19舉行　盤點市場預期新品亮點【下一頁】

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報道指，蘋果原本預計今年最後3個月生產9000萬部新iPhone，但因博通（Broadcom，美：AVGO）及德州儀器（Texas Instruments，美︰TXN）交付方面有困難，未能供應足夠零組件，蘋果公司目前告知製造合作夥伴，產量總數將降低。

蘋果早於7月時公布季度財報時已示警，表示芯片短缺將影響上季的營業額增長，並預告供應鏈瓶頸可能影響iPhone供應。財務總監Luca Maestri預計，蘋果上季的營業額可達兩位數增長，但增長幅度將低於第三季的36%。

相關文章：

【越南疫情】越南工廠解封逾百萬工人回鄉　恐累全球供應鏈、蘋果iPhone 13或受波及

責任編輯：梁浩碩

同場加映*【ET開市直擊】美團、阿里大反彈 新經濟股可以玩幾耐？（附Time code） 

【ET財智Talk】內房債務危機幾時完？　專家料監管措施持續至明年初（立即收看） 

 

美股 蘋果（Apple，美：AAPL）
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