【ET財經早點1分鐘】8號風球恒指夜期提早收市 阿里ADR續受壓

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【風球｜圓規】天文台：八號烈風或暴風信號會在中午前維持 港股今早停市、午市點安排？
聯儲局副主席克拉里達表示，美國經濟現況已經符合儲局設定的減買債門檻，加上IMF呼籲各國央行應隨時收水遏通脹升溫，美股三大指數悉數轉跌，道指跌117點，連跌第3日。
阿里巴巴美股續受壓
本港8號風球下，恒指夜期開市後不足1小時已提早收市，升58點。
不過，其後的港股ADR偏軟，整體ADR相當於恒指跌74點。阿里巴巴 （09988） 美股續受壓，較港收市價低近百分之二。
*今早9時《ET開市直擊》因港股早市暫停交易暫停一天，重溫上日節目*
首隻教育中概股倒閉 精銳教育年內跌9成
首隻教育中概股停業，拖累整體教育中概股齊跌。
精銳教育宣布，已於10月12日停止營業。通告指出，由於近期內地民辦教育服務行業相關政策和監管格局出現變化，讓公司面對經營困難。
在致學員及家長的信亦指出，近段時間以來，精銳教育面臨巨大經營困難，嘗試各種辦法後，已無法維持正常營運，決定全面轉型非學科業務。
在教育股風暴前，精銳教育4.37美元，到目前停牌0.4002美元股價累跌9成。
順豐第3季淨利潤 按季錄得增長
A股上市的順豐發盈利預告，雖然預期第3季純利按年跌逾四成，但按季錄得增長，公司整體盈利水平實現逐季穩步回升。
欄名 : ET財經早點1分鐘