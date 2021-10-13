【ET財經早點1分鐘】8號風球恒指夜期提早收市 阿里ADR續受壓

聯儲局副主席克拉里達表示，美國經濟現況已經符合儲局設定的減買債門檻，加上IMF呼籲各國央行應隨時收水遏通脹升溫，美股三大指數悉數轉跌，道指跌117點，連跌第3日。

阿里巴巴美股續受壓

本港8號風球下，恒指夜期開市後不足1小時已提早收市，升58點。

不過，其後的港股ADR偏軟，整體ADR相當於恒指跌74點。阿里巴巴 （09988） 美股續受壓，較港收市價低近百分之二。

*今早9時《ET開市直擊》因港股早市暫停交易暫停一天，重溫上日節目*

首隻教育中概股倒閉 精銳教育年內跌9成

首隻教育中概股停業，拖累整體教育中概股齊跌。

精銳教育宣布，已於10月12日停止營業。通告指出，由於近期內地民辦教育服務行業相關政策和監管格局出現變化，讓公司面對經營困難。

在致學員及家長的信亦指出，近段時間以來，精銳教育面臨巨大經營困難，嘗試各種辦法後，已無法維持正常營運，決定全面轉型非學科業務。

在教育股風暴前，精銳教育4.37美元，到目前停牌0.4002美元股價累跌9成。

順豐第3季淨利潤 按季錄得增長

A股上市的順豐發盈利預告，雖然預期第3季純利按年跌逾四成，但按季錄得增長，公司整體盈利水平實現逐季穩步回升。