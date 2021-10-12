【Bitcoin】Coinbase用戶帳號被黑客入侵　收過千投訴　新客戶熱綫被批是「笑話」

▲ Coinbase逾6000個用戶賬號遭黑客盜取

加密貨幣交易所Coinbase（美：COIN）早前因客戶帳號被黑客入侵，接收了數以千計的客戶投訴後，最近開通了一條新的實時電話熱綫，但未能解決到客戶問題，有人形容客戶服務是個「玩笑」。

美媒CNBC訪問了多名Coinbase客戶，其中一名退休律師客戶Erick，與妻子在加密貨幣市場投資了近110萬美元。他在一次在登錄後收到一封電郵，稱雙重身分認證已更改，其後帳戶上70萬美元的比特幣投資突然被提取。

他認為，電郵很可能是為了獲取他的帳戶信息而發起的網絡釣魚攻擊，在向Coinbase報告了事件後，公司鎖定了帳戶，但2個多月來，都還未為夫妻二人取回錢及解鎖帳戶。他撥打了Coinbase新的客戶服務熱綫，但批評完全幫不到忙，還在電話後發送一份客戶調查，形容這條熱綫「只是一個玩笑」。

Coinbase發言人在聲明表示，公司將為所有客戶提供全球電話支持，並在年底前提供實時消息。聲明又指，在大多數情況下，Coinbase不承擔因違規而未經授權訪問帳戶而造成的任何損失。

有專家表示，有其他可以防止黑客方法可以存儲加密貨幣，例如儲存在Cold Wallet（冷錢包）。

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編輯：區嘉俊