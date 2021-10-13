【開市9點半】打風早上停市　內地查國有金融機構與民企關係　中房協周五開會料「摸底」內房

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（1）監管風聲再現，外電報道，內地正著手調查銀行、保險、券商等金融機構與大型民營企業的關係會否太親近，如恒大、滴滴（美︰DIDI）及螞蟻集團。恒指3日累彈逾千3點後，昨日回調362點，但北水維持吸近21億元。此外，強烈熱帶風暴圓規已增強為颱風，繼續向西移動，8號烈風或暴風信號會在中午前維持，今早將停市。

【金融業監管】WSJ︰中國調查金融業與恒大、滴滴、螞蟻等關係 阿里巴巴全日吐4%

（2）科網監管未完？市監局據報倍增反壟斷調查人手。

【互聯網監管】阿里巴巴、美團被罰後未停手 市監局據報倍增反壟斷調查人手

（3）中房協料周五召集部分房企在北京開座談會，有房企人士預計，「這個會議將具有風向標意義」。

【內房曙光？】中房協周五召房企會議 內媒：或摸底內房面臨困難、憧憬風向稍轉？

（4）因全球供給短缺，新興市場疫情惡化，國際貨幣基金組織（IMF）下調今年全球經濟展望。

【憂慮經濟】IMF下調全球經濟預測 稱央行應做好收水準備 應對通脹風險

（5）長和系收息穩陣，長江基建 （01038） 業務分散。

【高息股攻略】長江基建股息率5.8厘 派息連續增長24年 英國收入佔逾半

（6）中金公司首席經濟學家指，如果欠缺技術進步，減碳減排及碳中和目標或對經濟造成巨大衝擊。

【大行看法】中金：內地轉型綠色能源的前提是技術進步 現時中概科網股龍頭估值偏低

（7）中國平安 （02318） 首9個月保費收入升近6%。

【中國平安 】平保首9個月保費收入5913億人幣 升5.9%

（8）順豐又發盈警，物流股要小心。

【順豐盈警】順豐控股預計首3季純利至少跌67% 業績按季穩步回升

（9）周大福 （01929） 港澳同店銷售錄得強勁反彈。

【珠寶股】周大福上季港澳同店銷售增58% 本地消費需求平穩及低基數效應

*今早9時《ET開市直擊》因港股早市暫停交易暫停一天，重溫上日節目*

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊