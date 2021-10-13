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【趙薇風波】趙薇夫婦再涉保證合同糾紛 遭民生信託起訴、巨人網絡史玉柱亦受牽連

Hot Talk 09:28 2021/10/13

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趙薇夫婦再涉保證合同糾紛 遭民生信託起訴

內地藝人趙薇自今年8月遭內地全網封殺，除作品被全數下架外，旗下多間關聯企業，由趙薇持有的股份亦遭凍結。再有公司因合約糾紛，起訴趙薇及黃有龍，據內媒報道指，中國民生信託因保證合同糾紛，起訴趙薇夫婦以及巨人網絡（深：002558）董事長史玉柱。

馬雲現身香港【下一頁】

據法院開庭公告顯示，中國民生信託新增開庭公告，開庭時間為2022年11月8日，案件為保證合同糾紛，被告包括趙薇、黃有龍，以及中國巨人網路集團董事長史玉柱。

所謂的保證合同，是指保證人和債權人之間達成的協議，協議中會明確雙方相互的權利義務，當債務人不履行債務時，保證人需要承擔代為履行，或者有連帶責任。

值得留意的是，早在今年6月，民生信託就曾控告趙薇及合寶文娛集團，訴訟因由同樣是保證合同糾紛。及後，趙薇持有合寶文娛4.15%的股權已被凍結，涉資500萬元。

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編輯：曾樂詩

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A股 巨人網絡（深：002558） 網絡熱話 趙薇 中國
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