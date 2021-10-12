▲ 【順豐盈警】順豐控股預計首3季純利至少跌67% 業績按季穩步回升

A股上市的順豐控股（深：002352）發盈警，預期第3季純利約10億至11億元（人民幣，下同），按年跌40%至46%；每股盈利為0.22至0.24元，去年同期則為0.41元。

今年首3季純利約17.6億至18.6億元，按年跌67%至69%；每股純利為0.39至0.41元，去年同期則為1.26元。

順豐控股預計，第三季扣除非經常性損益的淨利潤為7.5億至8.5億元，按季增長14%至29%，上季較第二季度大幅回升，公司整體盈利水平實現逐季穩步回升。

順豐控股又指，第三季度業績按季改善的主要原因是，公司不斷完善產品分層，制定針對性市場策略，調優產品結構，提升產品定價能力；同時公司持續推動網絡資源整合、成本精細化管控、中轉場自動化設備升級等舉措，場地、運力資源利用率以及營運操作效能逐步提升，從而改善整體效益。

順豐控股提到，為加強綜合物流服務能力和長期核心競爭力，提升市場份額，公司今年加速各業務板塊的市場開拓和網絡建設。集團又指，公司的資源投入在未來伴隨件量攀升將逐步攤薄單票固定成本，實現效益優化。此外，去年內地為應對疫情影響推出的免徵增值稅、減免企業社會保險費等一系列稅費減免政策，有效緩解了公司的成本壓力，今年無相關優惠政策。

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