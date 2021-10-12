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【汽車股】新能源汽車用戶滿意度首次與燃油車用戶持平

股市 21:56 2021/10/12

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新能源汽車用戶滿意度首次與燃油車用戶持平

中國質量協會發布中國新能源汽車用戶滿意度（NEV-CACSI）結果，顯示今年用戶滿意度為80分，首次與燃油車用戶滿意度持平。其中，純電動車用戶滿意度80分，按年升2分，創歷年新高，實現6年增長，而插電式混合動力車為80分，與歷史最高水平持平。

乘聯會：6月乘用車零售跌5.1%終止11個月連升，可看【下一頁】

質量可靠性方面，新能源汽車滿意度為79.8分，按年升1.8分。純電動車用戶最滿意電池和充電的可靠性；插電式混合動力車用戶最滿意空調、電機、電池和充電的可靠性。

另外，比起傳統燃油車，新能源汽車服務優勢明顯。調查顯示，新能源汽車售後服務滿意度為76分，較燃油汽車高1分。

中質國優測評技術副總經理、CACSI負責人夏斌表示，經過近10年的發展，中國新能源汽車已經得到大眾認可，這得益於研發能力的不斷增強、核心技術的長期積累和質量水平的穩步提高。

相關文章：【新股IPO】理想汽車﹕目標2025年搶佔國內2成新能源汽車市場份額 　未來行業「必然有很慘烈的淘汰賽」

【習近平主持】中央政治局會議投資相關內容　支持新能源汽車、監管企業境外上市、穩房價

【業績】廣汽上半年多賺87%中期息5分人幣　新能源汽車業務擬引入戰略投資者

編輯：曾樂詩

 

新能源 汽車 服務 零售 電動車 汽車股

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