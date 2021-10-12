【汽車股】新能源汽車用戶滿意度首次與燃油車用戶持平

▲ 新能源汽車用戶滿意度首次與燃油車用戶持平

中國質量協會發布中國新能源汽車用戶滿意度（NEV-CACSI）結果，顯示今年用戶滿意度為80分，首次與燃油車用戶滿意度持平。其中，純電動車用戶滿意度80分，按年升2分，創歷年新高，實現6年增長，而插電式混合動力車為80分，與歷史最高水平持平。

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質量可靠性方面，新能源汽車滿意度為79.8分，按年升1.8分。純電動車用戶最滿意電池和充電的可靠性；插電式混合動力車用戶最滿意空調、電機、電池和充電的可靠性。

另外，比起傳統燃油車，新能源汽車服務優勢明顯。調查顯示，新能源汽車售後服務滿意度為76分，較燃油汽車高1分。

中質國優測評技術副總經理、CACSI負責人夏斌表示，經過近10年的發展，中國新能源汽車已經得到大眾認可，這得益於研發能力的不斷增強、核心技術的長期積累和質量水平的穩步提高。

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編輯：曾樂詩