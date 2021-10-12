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【Google Cloud 】更新Workspace　不懂編碼也可創建AppSheet

科技 21:27 2021/10/12

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Google Cloud 年度大會 Next ‘21上，Google 亦推出多項更新，應對用家在新常態下的需要。

Google Workspace：加強業務團隊協作

Google 宣佈，將Atlassian Jira 融入至 Google Chat，方便團隊在同一界面內快速創建工作指令、查看可操作的預覽並監控突發狀況。而Gmail 將支援 AppSheet 動態電子郵件，令沒有編碼經驗的隊員，都可以創建個人化及無代碼的 AppSheet 應用程式，以及不同自動化功能，讓用戶可在 Gmail 中直接使用。例如可直接批核預算、分配工作、更新存貨量。

【數碼轉型】Google Cloud 推出分散式雲端　助企業更靈活處理敏感工作

【iOS 15私隱功能】防止讀取或竊取數據　簡單幾步查找App活動

疫後混合工作模式漸流行，Google 亦透過與 Citrix 加強合作，令企業用戶的員工在任何地方都能以低延時、更方便而安全的方式使用虛擬程式，同時能夠透過 Citrix 與 Google Cloud 的全球基礎架構進行管理。在混合工作模式下，企業經常採用Google Meet開會，Google將為Google Meet的客戶端加密，讓用戶可以管理加密密鑰，並透過 Google Chat 的資料遺失防護（DLP），防止企業敏感資料外洩

Google表示，現時已有超過 30 億用戶選擇 Google Workspace 作為溝通及協作平台。在其Marketplace 上，已有5200個應用程式。

數據及分析：加強數據、分析和人工智能應用

Google Cloud 同時宣布推出 BigQuery Omni，協助解決在混合雲和多雲環境中複雜的數據管理問題。將為企業提供跨雲分析服務，包括在 Amazon Web Services 和 Microsoft Azure 的數據。

而Spark on Google Cloud亦已推出預覽版本，是全球首個在 Google 雲端數據平台提供自動調整容量和無伺服器運算的 Spark 服務。Spark 能讓不論是在使用 BigQuery、Dataproc、Dataplex 或 Vertex AI的用戶，都可以在幾秒間投入使用並按需要擴展。

Google 與Salesforce 一向有合作，今次更宣佈與 Salesforce Tableau合作，為用戶提供商業智慧（BI）體驗，能夠無縫分析 BigQuery 的數據，使用 Looker 所構建的語義模型，以及於 Google Sheets 中直接啟動 Tableau。

編輯：梁巧恩

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