【WFH】日本近8成職場新鮮人對在家工作感困擾　過半受訪者都有同一煩惱

有人覺得在家工作免去通勤時間，要返回辦公室工作反而不習慣；不過有人覺得沒有同事在旁，不能直接溝通，十分不便。日本6月時進行調查，發現有近八成職場新鮮人，都對要遙距工作十感到困擾，其中以上司或同事溝通方面的煩惱佔最多，包括綫上難以輕鬆商量問題、很難得到建議等。

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據《日經中文網》報道，日本人才綜合服務公司「Staff Service Holdings」6月下旬，在網上對100名踏入社會3年以內的職場年輕人進行調查，以多選形式詢問了遙距辦公是否感到困擾，結果顯示79％的受訪者對此存在一定程度煩惱。

從感到困擾的具體原因來看，回答「沒法商量一些小問題」的比例最高，佔總體的56％。其次是「不清楚發起談話或者請教的時機」（41％）、「很難了解上司或前輩的想法」（38％），反映出職場年輕人對與上司溝通是否順暢感到不安的現狀。

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另一方面，此次還以擁有下屬和後輩的100名公司職員為對象，詢問了他們在進行指導時存在的困擾，回答「擔心是否變成單向溝通」（32％）的比例最高，其次是「擔心下屬和後輩或許沒有掌握技能」（29％）、「不清楚傳授技能或指導的時機」（23％）。

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