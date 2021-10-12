【平日好去處】活動大揭秘！上環Nan Fung Place設期間限定活動 為上班族提供休憩體驗

上環Nan Fung Place於10月11日至11月3日(逢星期一至五)推出期間限定，在二樓 The Annex 設置「放空．間」，讓忙碌的中上環上班族提供一個集悠閒與舒適、推動生活與工作平衡的多元交流空間。除了設有悠閒舒適的半開放式座位區域，為大家在熙來攘往的商業區打造閒暇的共享空間，更設有一張比賽級乒乓球檯，鼓勵大家多做運動減壓。

是次期間限定活動包括8間人氣IG甜點及飲品快閃店，Nan Fung Place亦首次舉辦的公開及親子組別兵兵球比賽、「2020東京奧運香港隊插畫展」展示12幅首次公開展覽以東京奧運為題的動人畫作、「世界之約 - 種子雜貨店」展覽、瑜珈班及禪修體驗等。

「放空．間」 活動詳情如下：

第一：放空．少不了美食 - 期間限定人氣IG甜品快閃店

「放空．間」齊集多間人氣IG期間限定店，當中包括専誠由台灣購入專利，主打雞蛋糕的小食名店「良日」；嚴選進口食材，主打奶蓋雪崩蛋糕和戚風三文治的Forest Cake；來自紐西蘭的「鬼佬涼茶」健康有氣水No Ugly；擅長製作拿破崙及法式西餅的GouterHK；以純素為出發點，每日新鮮釀製冷萃咖啡的《素啡工場》，以及主打英式鬆餅及巴斯克燒芝士蛋糕的NAP.zzz.Coffee，精品茶手沖茶店汴京茶寮及Suphia’s Functional Foods。

放空．間IG限定店詳情：

日期：10月11日至29日 (星期一至五)

時間：中午12時至下午6時



開業時間表：

10月11-15日：Forestcake, No Ugly, Suphia’s Functional Foods

10月18-22日：GouterHK, 素啡工場

10月25-29日：良日，汴京茶寮, NAP.zzz.Coffee

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第二：放空．動起來 - 召集乒乓球好手 回味奧運精彩片段

Nan Fung Place將於「放空．間」提供乒乓球設施，鼓勵大眾於工餘時間多做運動放鬆身心。上班族更可以組隊出戰南豐集團舉辦的乒乓球比賽，參賽隊伍有機會贏得充滿紀念價值的豐富獎品。比賽分為公開組及親子組，以雙打形式進行，公開組及親子組均設有冠、亞、季軍，得獎者隊伍可分別獲得由得獎香港乒乓球代表隊親筆簽名球拍(兩份)及Nan Fung Place優惠券。

香港運動員於2021年東京奧運大放異彩，成績有目共睹。一眾人氣本地插畫家包括擅長以懷舊手繪電影海報風格結合本土特色的無紙用工作室、土身土長的香港漫畫家Pen So、 Ar Yu、Koanne Ko、Tina Leung等把奧運場上一幕幕扣人心弦的畫面，透過畫筆重塑於眼前，「2020東京奧運香港隊插畫展」將首次展出12幅以東京奧運為題的動人畫作，於場內重溫奧運港隊的精彩時刻。

除此之外，四間南豐作坊社群內的可穿戴科技創新公司diPulse丶Lumos丶Lonowear及Magarimono，亦會展示其結合紡織科學與智能的運動產品，詮釋現今科技發展如何改善我們的健康和生活。

「乒乓球比賽」詳情:

專頁: https://nfeshopping.com/?location=2

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第三：放空．靜心 - 以禪修體驗整頓思緒 靜觀瑜伽放空身心

「放空．間」中特意設置了由常霖法師設計的兩組「心呼吸空間」，讓大家嘗試「停一停 心呼吸」這簡單的正念練習， 隨著「10分鐘靜坐」的粵語聲音導引，親身體會一趟禪修體驗，享受自己專屬的靜心時刻。活動期間，Nan Fung Place 亦安排了兩節瑜伽工作坊，由在香港和印度進修和練習的導師Lu和大家練習瑜伽，分享她在瑜伽墊上學到的知識和心靈的平靜，讓大家一同忙裏偷閑，連結身心。

瑜伽工作坊詳情：

日期：10月18日及10月25日

時間：下午7PM – 8PM

導師：Lu

價錢：$80/堂

詳情及報名：https://nfeshopping.com/coupon/131 // https://nfeshopping.com/coupon/132

第四：「世界之約 - 種子雜貨店」展覽

嚮應南豐集團「世界之約」，Nan Fung Place 與紮根荃灣區的農作物共購平台「田嘢」於「放空．間」舉辨不時不吃期間限定 -「種籽雜貨店」，店中的產品全是由本地當造食材製成，透過產品來説岀種秄與土地之間的故事，與一群關注本地農業的團體合作宣揚不時不吃的重要性，在思考種籽與土地的關係的同時推動本地農業可持續發展。

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第五：絲網印刷藝術示範

Nan Fung Place與南豐作坊LAB於「放空．間」為公眾示範絲網印刷技巧，欣賞和了解這種常用於製作衣服或布袋上圖案的印刷方法的歷史和工序，有興趣的訪客更可即場訂購心儀的絲網印刷產品。

絲網印刷藝術示範詳情：

日期：10月18及19日

時間：下午12 – 2時

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責任編輯：羅浩濂