【第4季部署】晨星預期股市短期仍波動 第4季推薦7股為首選

投資研究機構晨星發布《2021年第四季亞洲股票市場展望報告》，晨星亞洲股票研究總監陳麗子指出，投資價值正在顯現，但預計短期內股市仍將處於波動狀態，直到監管問題明朗化。她續指，雖然認為針對中國網際網路公司的監管政策已大致頒布，但監管壓力可能將持續到2022年第一季度，認為個別金融和房地產股價已完全反映其風險，而公用事業估值仍然吸引。該機構同時推薦7隻港股，為第4季行業首選股。

晨星推薦第4隻首選股一覽：

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對於個別重點行業看法，在房地產方面，晨星預期，隨著政府持續管控負債高的企業及限制住宅物業價格的上漲，中國房地產業將持續處於緊縮政策環境。在三條紅線政策下，眾多小型開發商被列入「紅檔」，其中一些開發商由於短期債務覆蓋能力較弱，近期面臨相當高的風險。下半年實體市場出現放緩跡象，如持續放緩，可能令政府在明年採取寬鬆政策以進行緩解。內地科網業方面，有鑑於監管緊縮引起的疑慮未見消退，且中國當局呼籲中國網際網路科技公司應在創造社會價值方面發揮更大的作用，這兩種因素都將對網路科技公司利潤水平帶來影響，晨星預期有關產業將持續面臨下挫壓力。

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周期性消費類產業方面，晨星認為疫情受控後，夏季零售業銷售疲軟可能促使需求高漲和線上清倉量增加，這可能為電商公司的收入帶來助益。在非必需消費品方面，我們認為速食市場滲透率有很大的成長空間，並主要受長期趨勢所推動。公用事業方面，晨星預期第四季度能源供需緊張的情況將持續到11月華北供暖季節開始時。

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