【著數優惠】東薈城名店倉辦 SHOPPING+網上平台 限時6折搶購逾40間電子商戶現金券

東薈城名店倉年度最大型折扣優惠活動 — SHOPPING+網上平台於下周一（18日）起壓軸回歸，攜手逾 40 間國際時尚品牌及餐飲食肆，再度推出逾 10,000 張總值超過港幣 210 萬元的電子現金券，於低至1 折的 Outlet 心動價基礎上，一律賞你 6 折限時優惠，盡享激優折上折禮遇。

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由 10 月 18 日至 11 月 7 日活動期間，顧客可隨時隨地登入SHOPPING+網上平台，以 6 折心動價入手 28 個國際知名的時尚服飾、潮流運動、人氣美妝品牌，以及 13 間精緻美饌食府的電子現金券。憑同場消費更可享額外指定商戶現金券，可享線上線下購物餐飲禮遇。



是次推出的餐飲商戶電子現金券面值為100元，而時尚服飾、美容及運動品牌的電子現金券面值為300元，全部均以6折發售，不設最低消費限額，可於店內即時直接當現金使用及與店內其他優惠同時使用。

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CLUB CG 會員凡於 SHOPPING+網上平台購買商戶現金券滿淨值1,000 元，於結帳時輸入會員獨家優惠碼，即享全單額外 9 折優惠，每位會員可重複使用優惠碼最多 3 次。商戶電子現金券的購買及使用數量有限，詳情請參閱條款及細則。

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如高端時裝品牌 HUGO BOSS Nilas 3 皮革外套 Outlet 價4,690 元 (原價： 6,700 元)，使用 4 張面值港幣 300元的商戶現金券，便可以折實價 4,210 元購得心頭好；潮流鞋履品牌 PALLADIUM PAMPA UNZIPPED Outlet 價345元 (原價：690 元)，使用1張面值300元的商戶現金券，便可以折實價225 元立即入手。

由10月18日起至11月30日，CLUB CG 會員同日於場内使用 SHOPPING+商戶電子現金券及以電子貨幣額外消費滿 2,000元，即可獲得總值100 元指定商戶現金券，相等於 5%回贈；同時更可憑消費賺取 CLUB CG 會員積分。非CLUB CG 會員或 CLUB CG 準會員亦可登記成為會員換領相同購物禮遇。



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記者：陳詠妍