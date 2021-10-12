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【辦公空間】混合工作模式需求熱烈　靈活辦公空間營運商IWG新中心落戶海濱匯

商業 19:52 2021/10/12

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靈活辦公空間營運商IWG近月於海濱匯，開設旗艦品牌Signature在港的第3間辦公中心，並看好東九龍成為香港主要商業區的市場潛力。（梁偉榮攝）

面對多變的商業環境，不少企業開始尋求多元的辦公室租賃方式。靈活辦公空間營運商IWG近月於海濱匯，開設旗艦品牌Signature在港的第3間辦公中心，並看好東九龍成為香港主要商業區的市場潛力。

【香港經濟】中小企業務狀況按月下跌　收縮區域由49.0下跌至47.8

海濱匯Signature辦公中心佔地超過50,000平方呎，提供超過650個公位置及供1至150人使用的私人辦公室。客戶包括跨國企業及本地初創企業，行業涵蓋銀行、旅遊、零售、酒店、汽車及金融科技等。

IWG駐港經理Paul MacAndrew表示，新冠疫情爆發後，随著企業開始接納混合辦公模式，並重新思考辦公物業租賃策略，IWG的辦公空間需求量錄得創紀錄新高。隨著越來越多企業進行工作模式的轉型，IWG全球網絡今年已新增200萬名會員。與疫情前的2019年6月相比，今年6月IWG全球所接收到的服務諮詢增加了15%。

包括海濱匯Signature在内，IWG旗下位於大灣區的32個現有辦公地點，均由近期希慎興樂與IWG共同成立的合資企業所收購並經營。該合資企業看好大灣區的靈活辦公空間發展前景，未來將繼續擴大品牌在大灣區辦大公空間市場中的業務。MacAndrew表示，「已跟希慎合作多年，這次交易能夠讓我們迅速擴大規模，滿足整個大灣區的市場需求」。

看好九龍東成香港第二核心商業區　

MacAndrew亦提到，九龍東正轉型成為香港第二個核心商業區及智慧城市的先導區域，辦公室的去中心化趨勢，將使九龍東及港島東由後勤辦公室轉變為總部區域。另外，他指九龍東的高規格甲級辦公室的供應將會持續增加，可見其成為香港辦公室第二大市埸的潛力。

【疫市開店】DIOR及Piaget旗艦店明年於廣東道開幕　海港城全年增100間新店

【網購商機】60%消費者冀更常網上購物　5招助電商吸客

記者：李智美

 

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