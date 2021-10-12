【美股焦點】三大指數開市齊升 中概教育股走高

美股三大指數周二（12日）開市齊升，道瓊斯工業平均指數升76.72點及0.22%，報34,572.78點，標準普爾500指數升11.82點及0.27%，報4,373.01點，納斯達克指數升56.96點及0.28%，報14,543.16點。

內地中共中央辦公廳、國務院辦公廳在周二發布了《關於推動現代職業教育高質量發展的意見》，帶動中概教育股走高，華富教育（WAFU）漲8.84%、好未來（TAL）漲8.62%、高途（GOTU）漲7.96%。

特斯拉（TSLA）在9月向中國市場共售出56,006輛本地製造的汽車，創紀錄新高，特斯拉漲1.51%。

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責任編輯：黃苑筠