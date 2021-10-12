▲ 【大行看法】中金：內地轉型綠色能源的前提是技術進步 現時中概科網股龍頭估值偏低

內地近期出現限電情況，中金公司（03908）首席經濟學家、研究部負責人、中金研究院執行院長彭文生高為，中國轉型至綠色能源，冀減低碳排放及污染，但過程遇上挑戰。彭文生解釋，要將清潔能源成本降到低於化石能源水平，前提是綠色技術進步，否則政府或對化石能源價格及使用拖加限制，如果欠缺技術進步，減碳減排及碳中和目標或對經濟造成巨大衝擊。

彭文生提到，中、美的科創實力仍有較大差距，認為中國未來要擴大科研投入。彭文生指出，近年中國科創實力明顯提升，核心專利數量向上，但他提到，中國基礎研發投入較其他發達國家少，現時中國製造業較專重資本投資，而擁有毛利率較高的高科技產品的國家往往投入比較多研發投資。

中金：中國互聯網龍頭估值屬於偏低水平

近月中概科網股回調，中金首席策略師王漢鋒表示，現時中國互聯網龍頭估值屬於偏低水平，今年香港市場科技股有所回調，恒生科技指數市盈率回落至34倍左右，他續指，內地科技產業升級趨勢帶動消費升級，而上述兩個領域均有投資機會。

王漢鋒稱，考慮到美國十大市值科技公司經常變遷，原因是行業競爭及技術革新加快，偏向投資整個行業或領域，以指數方式投資，而非單獨股份，如果篩選106家中國科技創新與產業升級相關的公司構成一個指數，回望歷史水平，年復合回報率高達29.4%。他又稱，消費龍頭位置穩定，需求穩定、品牌效應，故適合選擇投資個股。

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記者：李哲毅