【新股IPO】三葉草傳已通過上市聆訊 計劃集資3億美元

消息指，生物製藥公司三葉草已通過聯交所上市聆訊，並已展開上市前預路演，聯席保薦人為高盛及中金。

三葉草成立於2007年，為一家臨床階段生物技術公司，致力於開發新型疫苗及生物治療候選產品，有望成為首批在全球範圍內商業化新冠重組蛋白疫苗的公司之一。

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根據三葉草招股文件顯示，公司2019年虧損為4,858萬元人民幣，去年虧損擴大至9.13億元人民幣。截至今年4月30日止，首四個月虧損為9.09億元人民幣。

是次上市三葉草計劃在香港集資3億美元，所得款項將用於研發、生產和商業化核心產品等。

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記者：張以正