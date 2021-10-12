【8號風球】「圓規」迫近 大澳文物酒店向大澳長者派發應急包

每次有颱風吹襲香港，位處低窪地區的大澳很多時候都首當其衝。是次熱帶氣旋「圓規」來勢洶洶，大澳文物酒店聯同香港基督教女青年會大澳社區工作辦事處，派發颱風應急包予逾 100 戶大澳棚屋長者，協助居民準備和應對。

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大澳文物酒店義工聯同參加「酒店業青年領袖計劃」的青年領袖，以及香港基督教女青年會大澳社區工作辦事處職員於 10 月 12 日合力準備應急包，內有電筒、毛巾、乾糧、飲用水、迷你急救包等應急物資；義工隨後探訪居住在棚屋的長者，向他們派發應急包，同時提醒及協助他們做好防風防水浸措施。

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大澳文物酒店的營運機構香港歷史文物保育建設有限公司董事黃永光表示：「大澳文物酒店自2012 年開業以來，一直是大澳大家庭的一份子，與大澳社區並肩同行，風雨同擔。」，他指出，在這關鍵時刻支援社區，特別是區內長者，希望應急包有助居民應對；我們會繼續密切留意情況，為社區提供適切支援。

香港基督教女青年會單位主任何冠毅表示︰「大澳文物酒店多年來關懷大澳社區，過往颱風襲港時都會全力協助大澳居民應對，而這次派發的颱風應急包希望能讓棚屋長者以備不時之需。」



大澳棚屋長者黃婆婆表示：「多謝大澳文物酒店的義工送上應急包，令我不用四處張羅物資，專心做好防風防水浸準備。」



大澳文物酒店與香港基督教女青年會大澳社區工作辦事處多年來合作無間，除了是次派發應急包行動，過往合作包括於 2018 年聯同大澳鄉事委員會推出「大澳棚屋復修計劃」，為大澳居民修復受損棚屋，保護大澳獨特建築物及極具特色的珍貴文化；至今超

過 10 戶 完成復修。

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記者：陳詠妍