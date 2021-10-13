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英國零售商公布銷售數據 一類產品成疫下熱門

環球社會熱點 08:35 2021/10/13

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英國因新冠肺炎疫情多次實施封城政策，民眾生活模式出現轉變。英國零售商John Lewis公布過去1年的銷售數據，多項居家用品銷量皆有增加，而社交及職場用品則有所下降。其中以熱水浴缸增長最多，銷量按年增加1倍，而文件櫃則直接被下架。

疫情改變英國民眾生活習慣 居家用品銷量急增 【下一頁】

John Lewis公布零售數據，過去1年拖鞋成為最熱銷產品，銷售額增長13%。John Lewis行者總監威克斯（Pippa Wicks）表示，疫情改變民眾購物方式，民眾對在生活和工作之間，重心漸漸傾向生活。疫情前約4成交易在網上達成，現在網上交易數目已佔整體60%至70%，而手機應該用程式交易量亦從15%增加至25%。

銷量增加商品

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John Lewis分析銷售額數據後表示，民眾會利用閒錢改善家居，使其同時兼顧工作、健身等功能。零售商認為這是一種趨勢，稱其為「計劃被打破生活模式」（broken plan living） 。

西班牙民眾趁封城烘焙 利口酒銷量增近2成 【下一頁】

隨著社交生活減少，愈來愈多人在家工作，民眾開始追求更舒適的物品，睡衣等產品需求急增，John Lewis已經將銷售拖鞋款式增加5分1，逾200款，現時最暢銷的款式售價達80英鎊（約847港元）一對。梳化、辦公桌、符合人體工學的椅子銷量亦出現上升。

John Lewis數據中銷量下降產品

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受禁止堂食措施影響，煮食器具銷售創歷史新高，增長23%。民眾亦轉向重視進餐儀式，檯布、燭臺，甚至是用以裝飾餐巾的戒指銷量都大幅上漲。

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責任編輯：李俊儀

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