馬斯克登全球首富 Twitter發「銀牌」或暗嘲貝索斯

雖然《福布斯Forbes》公布2021年全球富豪榜中，亞馬遜創辦人貝索斯仍是首位，但爾後Tesla 創辦人馬斯克「急起直追」，已成全球首富。美國傳媒近日估算，Tesla 創辦人馬斯克個人淨資產達2,220億美元，總資產進一步拋離貝索斯。馬斯克更高調轉發貝索斯Twitter帖文，並向他頒發「一面銀牌」，似是嘲諷貝索斯。

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馬斯克（Elon Musk）個人持有的SpaceX企業，於上周出售由內部人士持有的股票，促使SpaceX的估值增至超過1,000億美元（約7,800億港元），亦使馬斯克個人資產增加106億美元（約827億港元）。

美媒統計，馬斯克個人淨資產已飆升至2,220億美元（約1.73萬億港元） ，成為全球首富，而貝索斯（Jef Bezos）則以1,916億美元（約1.5萬億港元）身價位居第二位。

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馬斯克向來與貝索斯針峰相對，在發展太空業務方面激烈競爭。馬斯克周一（11日）在Twitter轉發貝索斯帖文，並留有「一面銀牌」，似乎表示貝索斯及不上自己，或有諷刺意味。

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責任編輯：郭麗明