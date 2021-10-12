【新股IPO】鋁合金汽輪製造商步陽國際第三次申請在港上市

▲ 鋁合金汽輪製造商步陽國際第三次申請上市

鋁合金汽輪製造商步陽國際今日向港交所遞交上市申請，中泰國際為獨家保薦人。截至2018丶2019及2020年，步陽國際收入分別為3.4億元丶3.7億元及3.6億元（人民幣，下同），公司解釋，2020年收入下降主要因疫情影響海外市場所致。步陽國際曾分別於2020年9月30日、2021年4月9日向聯交所兩次遞交上市申請。

毛利方面，2019年和2020年毛利分別為7372.7萬和7758.3萬，按年分別上升23.9%及5.2%，公司表示，鋁錠價格大幅上漲影響毛利。

美國是主要海外市場

步陽國際佔中國鋁合金汽輪市場2020年約1.1%的市場份額，客戶主要為售後市場的鋁合金汽輪批發貿易商及零售商，2018、2019年及2020年，中國客戶分別有176名、204名和169名，海外客戶分別有80名、102名、94名。

步陽國際表示，中美貿易戰期間美國將相關的中國鋁合金汽輪的進口關稅上調至25%，對公司向美國的銷售造成不利影響，而美國是主要海外市場，2020年向美國出售產品的毛利佔25.8%。

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編輯：曾樂詩