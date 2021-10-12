  • 26°C
香港時間 : 20211012日 (二) 19:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】鋁合金汽輪製造商步陽國際第三次申請在港上市

新股IPO 18:48 2021/10/12

分享：

鋁合金汽輪製造商步陽國際第三次申請上市

鋁合金汽輪製造商步陽國際今日向港交所遞交上市申請，中泰國際為獨家保薦人。截至2018丶2019及2020年，步陽國際收入分別為3.4億元丶3.7億元及3.6億元（人民幣，下同），公司解釋，2020年收入下降主要因疫情影響海外市場所致。步陽國際曾分別於2020年9月30日、2021年4月9日向聯交所兩次遞交上市申請。

毛利方面，2019年和2020年毛利分別為7372.7萬和7758.3萬，按年分別上升23.9%及5.2%，公司表示，鋁錠價格大幅上漲影響毛利。

美國是主要海外市場

步陽國際佔中國鋁合金汽輪市場2020年約1.1%的市場份額，客戶主要為售後市場的鋁合金汽輪批發貿易商及零售商，2018、2019年及2020年，中國客戶分別有176名、204名和169名，海外客戶分別有80名、102名、94名。

步陽國際表示，中美貿易戰期間美國將相關的中國鋁合金汽輪的進口關稅上調至25%，對公司向美國的銷售造成不利影響，而美國是主要海外市場，2020年向美國出售產品的毛利佔25.8%。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【汽車股】乘聯會：9月乘用車零售按年跌17%　兩大原因料10月銷量更好

【中國限電】廣汽瑞安：大宗商品漲價及限電對車企影響更嚴重　原材料漲幅程度前所未有

編輯：曾樂詩

港股 IPO

上一篇文章

【中移動941】中國移動最新光纜集采均價漲50%　規模按年增20%

下一篇文章

【新股IPO】零跑汽車據報最快明年來港上市　集資78億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【金融業監管】WSJ︰中國調查金融業與恒大、滴滴、螞蟻等關係　阿里巴巴全日吐4%
【金融業監管】WSJ︰中國調查金融業與恒大、滴滴、螞蟻等關係　阿里巴巴全日吐4%
【恒大3333】任澤平長文回應離職恒大　「諫言降負債、反對多元化大受批評」（附短片）
【恒大3333】任澤平長文回應離職恒大　「諫言降負債、反對多元化大受批評」（附短片）
【風球｜圓規】天文台發出八號東北烈風或暴風信號　8號風球影響夜期僅開20分鐘、明早正股怎安排？
【風球｜圓規】天文台發出八號東北烈風或暴風信號　8號風球影響夜期僅開20分鐘、明早正股怎安排？
【恒指夜期+ADR】空軍突襲阿里美股　夜期急瀉234點　北水吸資21億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】空軍突襲阿里美股　夜期急瀉234點　北水吸資21億（不斷更新）
【香港通關】林鄭改口香港國際金融中心地位不受防疫動搖　無辦法「與病毒其存」、新加坡開放美英免隔離入境
【香港通關】林鄭改口香港國際金融中心地位不受防疫動搖　無辦法「與病毒其存」、新加坡開放美英免隔離入境
【阿里巴巴9988】高盛：宏觀經濟疲弱及經營環境更開放不利發展　降阿里巴巴目標價17%
【阿里巴巴9988】高盛：宏觀經濟疲弱及經營環境更開放不利發展　降阿里巴巴目標價17%