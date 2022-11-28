▲ 【新股IPO】鋁合金汽輪製造商步陽國通過上市聆訊

鋁合金汽輪製造商步陽國際周五（25日）通過上市聆訊，截至2022年5月底止，步陽國際收益減少6.1%至1.5億元（人民幣，下同），公司解釋，今年收入下降主要因年初內地疫情爆發，以致業務受暫時性影響；期內淨利潤則增63%至1638.2萬元，因美元兌人民幣升值，將美元計值的貿易應收款項及銀行現金轉換為人民幣淨匯兌收益及開支減少。

毛利率方面，今年首5個月毛利率按年增1.3個百分點至18.3%，截至今年8月底毛利則按年增22.6%至5740萬元。

集團指集資額將作擴大產能、購買品質控制設備、第二階段投資、內部資源收購、開發新模具等用途。

美國是主要海外市場

步陽國際佔中國鋁合金汽輪市場2021年約1%的市場份額，客戶主要為售後市場的鋁合金汽輪批發貿易商及零售商，2019、2020年及2021年，中國客戶分別有204名、169名和134名，海外客戶分別有102名、94名及67名。

步陽國際表示，中美貿易戰期間美國將相關的中國鋁合金汽輪的進口關稅上調至25%，對公司向美國的銷售造成不利影響，而美國是主要海外市場，2022年5月底止向美國出售產品的毛利按年增0.9個百分點至20.5%。

步陽獨家保薦人為中泰國際，集團曾分別於2020年9月30日、去年4月9日及10月12日向聯交所三次遞交上市申請。

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記者：宋佩恩

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