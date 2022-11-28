  • 28°C
香港時間 : 20221128日 (週一) 12:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】鋁合金汽輪製造商步陽國通過上市聆訊

新股IPO 12:03 2022/11/28

分享：

分享：

【新股IPO】鋁合金汽輪製造商步陽國通過上市聆訊

鋁合金汽輪製造商步陽國際周五（25日）通過上市聆訊，截至2022年5月底止，步陽國際收益減少6.1%至1.5億元（人民幣，下同），公司解釋，今年收入下降主要因年初內地疫情爆發，以致業務受暫時性影響；期內淨利潤則增63%至1638.2萬元，因美元兌人民幣升值，將美元計值的貿易應收款項及銀行現金轉換為人民幣淨匯兌收益及開支減少。

毛利率方面，今年首5個月毛利率按年增1.3個百分點至18.3%，截至今年8月底毛利則按年增22.6%至5740萬元。

集團指集資額將作擴大產能、購買品質控制設備、第二階段投資、內部資源收購、開發新模具等用途。

美國是主要海外市場

步陽國際佔中國鋁合金汽輪市場2021年約1%的市場份額，客戶主要為售後市場的鋁合金汽輪批發貿易商及零售商，2019、2020年及2021年，中國客戶分別有204名、169名和134名，海外客戶分別有102名、94名及67名。

步陽國際表示，中美貿易戰期間美國將相關的中國鋁合金汽輪的進口關稅上調至25%，對公司向美國的銷售造成不利影響，而美國是主要海外市場，2022年5月底止向美國出售產品的毛利按年增0.9個百分點至20.5%。

步陽獨家保薦人為中泰國際，集團曾分別於2020年9月30日、去年4月9日及10月12日向聯交所三次遞交上市申請。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：

【新股IPO】360數科超額認購近1.5倍　一手中籤率70%（附分配結果連結）

【新股IPO】凌雄科技2436全日升3%　行政總裁：看好內地IT設備回收滲透率提高

記者：宋佩恩

同場加映*【ET開市直擊】美團、阿里大反彈 新經濟股可以玩幾耐？（附Time code）

【ET財智Talk】內房債務危機幾時完？　專家料監管措施持續至明年初（立即收看）

開啟hket App，閱讀全文
港股 IPO

上一篇文章

【內房危機】中國恒大75億人幣出售深圳灣超級總部地皮　另獲高院押後清盤聆訊（附圖）

下一篇文章

【大行報告】大摩調整中港股票及亞太區股票焦點名單　各加入一隻股份
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【世界盃賽果】德國追和西班牙1比1出綫悲觀轉樂觀　日本輸波出綫難度大增　一文看清世界盃賽果
【世界盃賽果】德國追和西班牙1比1出綫悲觀轉樂觀　日本輸波出綫難度大增　一文看清世界盃賽果
【澳門賭牌】澳門賭牌結果揭盅、雲頂出局　現有6大牌主大升、美高梅永利升逾一成（第三版）
【澳門賭牌】澳門賭牌結果揭盅、雲頂出局　現有6大牌主大升、美高梅永利升逾一成（第三版）
【中國經濟】「北上廣深」均現新冠感染個案　深圳倡本周居家辦公
【中國經濟】「北上廣深」均現新冠感染個案　深圳倡本周居家辦公
【中國降準】高盛：疫情反彈將令政策保持寬鬆　後續關注內房銷售是否反彈　一文看清投資界對中國降準看法
【中國降準】高盛：疫情反彈將令政策保持寬鬆　後續關注內房銷售是否反彈　一文看清投資界對中國降準看法
【外圍一周前瞻】聚焦失業率+核心PCE物價指數　美非農人口增長料放緩（附表）
【外圍一周前瞻】聚焦失業率+核心PCE物價指數　美非農人口增長料放緩（附表）
【世界盃2022】奧海城、屯門市廣場及荃新天地直播64場世杯
【世界盃2022】奧海城、屯門市廣場及荃新天地直播64場世杯
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款