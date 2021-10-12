【本港疫情】政府維持社交距離措施至本月27日 放寬健身中心人數上限至12人

政府今日（12日）宣布，現行大部分社交距離措施延長兩周至本月27日。由本周四（14日）起，符合額外防疫要求的健身中心可在員工完成接種2019冠狀病毒病疫苗和參加者佩戴口罩下，放寬訓練小組或課堂分組人數上限至12人。

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食物及衞生局表示，現時在國際間流行的變異病毒株傳播力極強，即使本港已實施極嚴密的外防輸入措施，仍有機會出現少數本地個案。為防止疫情在社區爆發，當局有必要維持大部分現行社交距離措施。

局方指，在「疫苗氣泡」安排下，若健身中心符合通風標準等各項額外防疫要求，可在員工完成接種疫苗和參加者佩戴口罩下，放寬訓練小組或課堂的分組人數上限至12人；如所有員工和使用者均完成接種疫苗，顧客運動時無須佩戴口罩。

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責任編輯：潘曉豐