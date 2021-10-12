  • 26°C
香港時間 : 20211012日 (二) 19:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【本港疫情】政府維持社交距離措施至本月27日 放寬健身中心人數上限至12人

理財智慧 18:50 2021/10/12

分享：

政府今日（12日）宣布，現行大部分社交距離措施延長兩周至本月27日。由本周四（14日）起，符合額外防疫要求的健身中心可在員工完成接種2019冠狀病毒病疫苗和參加者佩戴口罩下，放寬訓練小組或課堂分組人數上限至12人。

【周末好去處】南豐推《走近-荷李活道貮》探討「古董」可持續性發展 活動至11月14日：【下一頁

食物及衞生局表示，現時在國際間流行的變異病毒株傳播力極強，即使本港已實施極嚴密的外防輸入措施，仍有機會出現少數本地個案。為防止疫情在社區爆發，當局有必要維持大部分現行社交距離措施。

局方指，在「疫苗氣泡」安排下，若健身中心符合通風標準等各項額外防疫要求，可在員工完成接種疫苗和參加者佩戴口罩下，放寬訓練小組或課堂的分組人數上限至12人；如所有員工和使用者均完成接種疫苗，顧客運動時無須佩戴口罩。

【串流平台】Disney+ 11月16日正式登陸香港 最多7人共同收看年費為738元：【下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐

疫情 經濟 健身 香港 食物及衞生局

上一篇文章

堅尼地城新盤命名「KENNEDY 38」　主打一房　最快下月初推售

下一篇文章

【新冠疫情】疫情增加國家間貧富差距 低收入國家負債增12% 達破紀錄8,600億美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【青姐話】一二三、紅綠燈、博反彈、要小心
【青姐話】一二三、紅綠燈、博反彈、要小心
【室內裝修】 30萬裝修凱樂苑380呎單位 為愛子一房變兩房 木條半屏風解決「黑廳」問題
【室內裝修】 30萬裝修凱樂苑380呎單位 為愛子一房變兩房 木條半屏風解決「黑廳」問題
【室內設計】夫婦花145萬裝修逾千呎獨立屋　用一招加強全屋防漏效果　獲網民激讚設計似足豪宅
【室內設計】夫婦花145萬裝修逾千呎獨立屋　用一招加強全屋防漏效果　獲網民激讚設計似足豪宅
【財金人物】8月辭去恒生多個職位 市傳恒生前一姐鄭慧敏離世終年57歲
【財金人物】8月辭去恒生多個職位 市傳恒生前一姐鄭慧敏離世終年57歲
通脹風險勿低估 善用另類投資開拓收益來源
通脹風險勿低估 善用另類投資開拓收益來源