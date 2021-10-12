  • 26°C
香港時間 : 20211012日 (二) 19:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電動車】9月特斯拉中國製電動車　賣出5.6萬輛　創紀錄新高

股樓投資 19:13 2021/10/12

分享：

綜合外媒報道，特斯拉（TSLA）在9月向中國市場共售出56,006輛本地製造的汽車，創紀錄新高。

中國乘用車市場信息聯席會（China Passenger Car Association，CPCA）數據顯示，特斯拉上海工廠在9月的在中國的總出貨量達到56,006輛，其中3,853輛用作出口之用，較上月增長了 27%，為該工廠自2019年啟用以來新高。

特斯拉第三季全球電動車交付量達到創紀錄的241,300輛。在上周的股東大會上，總裁馬斯克（Elon Musk）表示特斯拉上海工廠的產量已經超過了加州弗里蒙特工廠。 

另外，數據亦指出中國整體的汽車市場銷量出現下跌，CPCA表示9月份中國乘用車銷量只有160萬輛，按年下跌17%。

【延伸閱讀】摩通指京東估值被低估　業務較阿里巴巴具韌性　重申「增持」評級　【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

同場加映：【溫股知新】絕密三寶 策略檢討

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

 

電動車 汽車 馬斯克 上海 中國市場

下一篇文章

【8號風球】「圓規」迫近 大澳文物酒店向大澳長者派發應急包
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【青姐話】一二三、紅綠燈、博反彈、要小心
【青姐話】一二三、紅綠燈、博反彈、要小心
【室內裝修】 30萬裝修凱樂苑380呎單位 為愛子一房變兩房 木條半屏風解決「黑廳」問題
【室內裝修】 30萬裝修凱樂苑380呎單位 為愛子一房變兩房 木條半屏風解決「黑廳」問題
【室內設計】夫婦花145萬裝修逾千呎獨立屋　用一招加強全屋防漏效果　獲網民激讚設計似足豪宅
【室內設計】夫婦花145萬裝修逾千呎獨立屋　用一招加強全屋防漏效果　獲網民激讚設計似足豪宅
【財金人物】8月辭去恒生多個職位 市傳恒生前一姐鄭慧敏離世終年57歲
【財金人物】8月辭去恒生多個職位 市傳恒生前一姐鄭慧敏離世終年57歲
通脹風險勿低估 善用另類投資開拓收益來源
通脹風險勿低估 善用另類投資開拓收益來源