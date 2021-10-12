【電動車】9月特斯拉中國製電動車　賣出5.6萬輛　創紀錄新高

綜合外媒報道，特斯拉（TSLA）在9月向中國市場共售出56,006輛本地製造的汽車，創紀錄新高。

中國乘用車市場信息聯席會（China Passenger Car Association，CPCA）數據顯示，特斯拉上海工廠在9月的在中國的總出貨量達到56,006輛，其中3,853輛用作出口之用，較上月增長了 27%，為該工廠自2019年啟用以來新高。

特斯拉第三季全球電動車交付量達到創紀錄的241,300輛。在上周的股東大會上，總裁馬斯克（Elon Musk）表示特斯拉上海工廠的產量已經超過了加州弗里蒙特工廠。

另外，數據亦指出中國整體的汽車市場銷量出現下跌，CPCA表示9月份中國乘用車銷量只有160萬輛，按年下跌17%。

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責任編輯：黃苑筠