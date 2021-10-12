堅尼地城新盤命名「KENNEDY 38」　主打一房　最快下月初推售

由新地、會地及恒地合作發展，位於堅尼地城卑路乍街38號的新盤命名為「KENNEDY 38」。

新地代理副總經理唐錦江指，KENNEDY 38合共提供341伙，其中三成為開放式間隔、六成為一房單位，餘下一成則為兩至三房連平台或天台的大單位。他續指，項目預計關鍵日期為2023年2月底，由於為舊契重建項目，故不須待批預售樓花同意書。

新地副董事總經理雷霆表示，KENNEDY 38位置優越，信步到達鐵位，又享有區內成熟配套，位處名校網，項目樓書處位籌備階段，示範單位亦在搭建當中，預計最快下月初起推售。項目定價方面，雷霆指，同區一手項目最近成交呎價處於3.3萬至3.5萬元水平，將參考此水平並視乎未來幾周市況走勢作調整。

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