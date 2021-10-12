星凱‧堤岸再原價加推134伙　內房中洲置業趕賣樓　料首輪推售逾500伙

火炭新盤星凱‧堤岸收票反應熱烈，發展商中洲置業早前已加推第二張價單，最新再推出項目價單第3號，涉及134伙，包括69伙一房戶、10伙兩房戶、17伙兩房連工作間戶、13伙三房戶及25伙三房連工作間戶。扣除最高15%折扣優惠後，整批折實售價由692.5萬元起，折實呎價16,441元起。

發展商指，是次扣除景觀樓層因素後，屬原價加推。其中1樓9樓G室，實用面積542平方呎，折實售價891.1萬元，折實呎價16,441元，對比1號價單中，相同面積、低一層的1座8樓G室，折實售價888.1萬元，折實呎價16,386元，高一層售價僅高約0.3%。

另外，至於3號價單中，第1座19樓F室，實用面積331平方呎，折實售價692.5萬元，折實呎價20,921元，較1號價單中，面積相同、低一層的1座18樓F室，折實售價686.6萬元，折實呎價20,743元，高一層售價僅高約0.9%。

發展商早前表示，日內將上載首張銷售安排，最快或於本周六（16日）起賣樓，料售輪銷售推出不少於500伙單位。項目目前已公布價格的單位合供536伙，涵蓋一至三房間隔，整批單位折實呎價20,267元。

延伸閱讀︰星凱‧堤岸原價加推134伙 一房折實638.8萬起 發展商︰最快本周六開售【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

同場加映︰【溫股知新】絕密三寶 策略檢討

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機