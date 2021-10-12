  • 26°C
香港時間 : 20211012日 (二) 19:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

星凱‧堤岸再原價加推134伙　內房中洲置業趕賣樓　料首輪推售逾500伙

股樓投資 18:30 2021/10/12

分享：

火炭新盤星凱‧堤岸收票反應熱烈，發展商中洲置業早前已加推第二張價單，最新再推出項目價單第3號，涉及134伙，包括69伙一房戶、10伙兩房戶、17伙兩房連工作間戶、13伙三房戶及25伙三房連工作間戶。扣除最高15%折扣優惠後，整批折實售價由692.5萬元起，折實呎價16,441元起。

發展商指，是次扣除景觀樓層因素後，屬原價加推。其中1樓9樓G室，實用面積542平方呎，折實售價891.1萬元，折實呎價16,441元，對比1號價單中，相同面積、低一層的1座8樓G室，折實售價888.1萬元，折實呎價16,386元，高一層售價僅高約0.3%。

另外，至於3號價單中，第1座19樓F室，實用面積331平方呎，折實售價692.5萬元，折實呎價20,921元，較1號價單中，面積相同、低一層的1座18樓F室，折實售價686.6萬元，折實呎價20,743元，高一層售價僅高約0.9%。

發展商早前表示，日內將上載首張銷售安排，最快或於本周六（16日）起賣樓，料售輪銷售推出不少於500伙單位。項目目前已公布價格的單位合供536伙，涵蓋一至三房間隔，整批單位折實呎價20,267元。

延伸閱讀︰星凱‧堤岸原價加推134伙　一房折實638.8萬起　發展商︰最快本周六開售【下一頁

    點擊圖片放大
    +12
    +11

同場加映︰【溫股知新】絕密三寶 策略檢討

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝昕蕎

私人屋苑 星凱‧堤岸 中洲置業 火炭

上一篇文章

【新冠疫情】疫情增加國家間貧富差距 低收入國家負債增12% 達破紀錄8,600億美元

下一篇文章

【溫股知新】絕密三寶 策略檢討
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【青姐話】一二三、紅綠燈、博反彈、要小心
【青姐話】一二三、紅綠燈、博反彈、要小心
【室內裝修】 30萬裝修凱樂苑380呎單位 為愛子一房變兩房 木條半屏風解決「黑廳」問題
【室內裝修】 30萬裝修凱樂苑380呎單位 為愛子一房變兩房 木條半屏風解決「黑廳」問題
【室內設計】夫婦花145萬裝修逾千呎獨立屋　用一招加強全屋防漏效果　獲網民激讚設計似足豪宅
【室內設計】夫婦花145萬裝修逾千呎獨立屋　用一招加強全屋防漏效果　獲網民激讚設計似足豪宅
【財金人物】8月辭去恒生多個職位 市傳恒生前一姐鄭慧敏離世終年57歲
【財金人物】8月辭去恒生多個職位 市傳恒生前一姐鄭慧敏離世終年57歲
通脹風險勿低估 善用另類投資開拓收益來源
通脹風險勿低估 善用另類投資開拓收益來源