【圓規消息】明日萬一中午才落8號波 開唔開市？ 一文看盡 港交所颱風下交易安排

熱帶氣旋「圓規」繼續逼近本港，天文台於下午5時20分改發近4日以來的第2個8號烈風或暴風訊號。天文台預計，「圓規」將在周三（13日）凌晨最接近香港，8號風球亦至少在周三日出前維持。天文台又預告，「圓規」今晚為本港帶來狂風大驟雨，同時風勢亦會進一步增強。由於8號風球懸掛，收市後的期貨交易時段進行20分鐘便告結束。

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根據天文台說法，8號風球或有可能在日出後除下。一旦8號風球於明早7時前除下，所有股票交易將會如常。然而萬一這在明日較後時間才除下，本港股市將如常開市還是停市？根據港交所的「颱風、極端情況及黑色暴雨期間的安排」指引，如在「開市前時段」開始前8號風球仍然維持，則要視乎天文台在何時解除八號風球訊號。

至於若在不同時段內解除八號風球訊號，則會有不同的安排：

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